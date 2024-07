Viele träumen von den eigenen vier Wänden.In den meisten Fällen ist eine Hypothek nötig, um diesen Traum zu realisieren. Angesichts sich ständig ändernder Bestimmungen, Produkte und Prozesse kann die Hypothekenvergabe bzw. ihre Beantragung allerdings ein kompliziertes Unterfangen sein. Banken stehen vor der Aufgabe, in Echtzeit auf korrekte Informationen aus Richtlinien zugreifen und diese auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden anwenden zu können – und zwar während des gesamten Prozesses der Immobilienfinanzierung. Gemeinsam mit IBM löst die NatWest Group dieses Problem mit einem Plan für digitalen Support für Hypotheken.

Höhere Kundenbindung

Seit Einführung des digitalen Support-Tools für Hypotheken konnte NatWest eine Steigerung der Kundenloyalität um 20 % feststellen.

Zeitersparnis

Die Dauer eines Telefonats hat sich durch das digitale Support-Tool für digitale Hypotheken um 10 % verkürzt



Veränderung ist in der Hypothekenbranche die einzige Konstante. Gesetzliche Vorschriften, Produkte, Prozesse – alles ändert sich.Kunden brauchen deshalb adäquate Unterstützung und Informationen, um sich voll und ganz auf den Kauf ihres Eigenheims konzentrieren zu können. MaryAnn Fleming Head of Homebuying Services NatWest Group

Eine smarte Plattform, die jeden Tag smarter wird IBM® Consulting und NatWest haben gemeinsam eine KI-gestützte, cloudbasierte Plattform entwickelt, durch die Call-Center-Mitarbeiter im Hypothekenbereich digitalen Support in Echtzeit für Immobilienkäufer bereitstellen können. Die Plattform basiert auf IBM watsonx Assistant-Technologie und IBM® Cloud und heißt „Marge“. Marge trägt als wertvolles neues Tool zur digitalen Transformation von NatWest bei. Marge wird absichtlich als individuelles Mitglied des NatWest-Teams betrachtet und sie hat ihre eigene sich entwickelnde Persönlichkeit.Marge wurde direkt in der Cloud entwickelt und ist in die bestehenden Datenstrukturen von NatWest eingebettet. Über minütlich ergänzte Inhaltsaktualisierungen und Kundeninteraktionen hat sie ständig Zugriff auf neue Daten.Für Call-Center-Mitarbeiter von NatWest im Hypothekenbereich ist sie die zentrale Anlaufstelle für den digitalen Hypothekensupport ihres kognitiven Unternehmens.

Unsere Kollegen waren noch nie so sicher. Das wiederum gibt den Kunden Vertrauen in die Entscheidungen, die sie für ihre Zukunft treffen. MaryAnn Fleming Head of Homebuying Services NatWest Group

Mensch + Technik = zufriedene Kunden Beim Telefongespräch mit Kunden erhalten die Mitarbeiter von NatWest schnellen digitalen Support von Marge rund um Hypotheken, indem sie entsprechende Stichwörter in eine Konsole eingeben.Durch die jederzeit schnell verfügbar Cognitive-Enterprise-Technologie können sie neue wie bestehende Immobilienkunden unterstützen. Seit der Einführung des digitalen Support-Tools für Hypotheken konnte NatWest den Net Promoter Score (NPS) – eine wichtige Kennzahl für die Kundenloyalität – um 20 % verbessern und die Anrufdauer um 10 % senken. Marge entwickelt sich weiter und damit haben die Mitarbeiter von NatWest ein Tool an der Hand, durch das sie in der digitalen Transformation hervorragende Leistungen erbringen können. Die Bank wiederum wird ihren Weg zu einem kognitiven Unternehmen (PDF) fortsetzen – der Vision von IBM für das Geschäftsmodell der nächsten Generation.