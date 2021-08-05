Was ist Blockchain und künstliche Intelligenz (KI)?

Authentizität

Die digitale Aufzeichnung durch die Blockchain bietet Erkenntnisse über das Framework hinter KI und die Herkunft der verwendeten Daten, und adressiert damit die Herausforderung der erklärbaren KI. Diese Erkenntnis trägt zur Stärkung des Vertrauens in die Datenintegrität und in die Empfehlungen der KI bei. Die Verwendung von Blockchain zur Speicherung und Verteilung von KI-Modellen stellt einen Prüfpfad bereit, und die Kombination von Blockchain und KI kann die Datensicherheit erhöhen.

Erweiterung

KI kann Daten schnell und umfassend mit unglaublicher Geschwindigkeit lesen, verstehen und korrelieren und bringt so ein neues Maß an Intelligenz in Blockchain-basierte Unternehmensnetzwerke. Durch den Zugriff auf große Datenmengen von innerhalb und außerhalb des Unternehmens unterstützt die Blockchain die KI-Skalierung, um mehr umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Datennutzung und das Teilen von Modellen zu verwalten und eine vertrauenswürdige und transparente Datenwirtschaft zu schaffen.

Automatisierung

KI, Automatisierung und Blockchain können Geschäftsprozessen, an denen mehrere Parteien beteiligt sind, einen neuen Mehrwert verleihen, indem sie Reibungsverluste beseitigen, das Tempo erhöhen und die Effizienz steigern. KI-Modelle, die in Smart Contracts eingebettet sind, die auf einer Blockchain ausgeführt werden, können zum Beispiel folgende Aktionen durchführen: