Was ist Blockchain und künstliche Intelligenz (KI)?

„Blockchain und künstliche Intelligenz (KI)“ bezieht sich auf die Konvergenz dieser beiden Technologien, die durch Authentizität, Erweiterung und Automatisierung einen neuen Mehrwert für Unternehmen schafft.
Blockchain ist ein gemeinsames, unveränderliches Hauptbuch, das gleichzeitig einen sofortigen, gemeinsamen und transparenten Austausch verschlüsselter Daten mit mehreren Parteien ermöglicht, während sie Transaktionen initiieren und abschließen. Ein Blockchain-Netzwerk kann Bestellungen, Zahlungen, Konten, die Produktion und vieles mehr verfolgen. Da befugte Mitglieder eine einzige Informationsquelle haben, gewinnen sie nicht nur Vertrauen in ihre Transaktionen mit anderen Unternehmen, sondern auch neue Effizienzen und Möglichkeiten.
Künstliche Intelligenz (KI) nutzt Computer, Daten und manchmal Maschinen, um die Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten des menschlichen Geistes nachzuahmen. KI umfasst die Teilbereiche des maschinellen Lernens und Deep Learnings auf der Basis von KI-Algorithmen, die anhand von Daten trainiert werden, um Vorhersagen oder Klassifizierungen zu treffen. Zu den Vorteilen von KI gehören die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, eine verbesserte Entscheidungsfindung und eine bessere Customer Experience.
Authentizität
Die digitale Aufzeichnung durch die Blockchain bietet Erkenntnisse über das Framework hinter KI und die Herkunft der verwendeten Daten, und adressiert damit die Herausforderung der erklärbaren KI. Diese Erkenntnis trägt zur Stärkung des Vertrauens in die Datenintegrität und in die Empfehlungen der KI bei. Die Verwendung von Blockchain zur Speicherung und Verteilung von KI-Modellen stellt einen Prüfpfad bereit, und die Kombination von Blockchain und KI kann die Datensicherheit erhöhen.
Erweiterung
KI kann Daten schnell und umfassend mit unglaublicher Geschwindigkeit lesen, verstehen und korrelieren und bringt so ein neues Maß an Intelligenz in Blockchain-basierte Unternehmensnetzwerke. Durch den Zugriff auf große Datenmengen von innerhalb und außerhalb des Unternehmens unterstützt die Blockchain die KI-Skalierung, um mehr umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Datennutzung und das Teilen von Modellen zu verwalten und eine vertrauenswürdige und transparente Datenwirtschaft zu schaffen.
Automatisierung
KI, Automatisierung und Blockchain können Geschäftsprozessen, an denen mehrere Parteien beteiligt sind, einen neuen Mehrwert verleihen, indem sie Reibungsverluste beseitigen, das Tempo erhöhen und die Effizienz steigern. KI-Modelle, die in Smart Contracts eingebettet sind, die auf einer Blockchain ausgeführt werden, können zum Beispiel folgende Aktionen durchführen:
In allen Branchen bietet die Einbindung von KI in die Blockchain neue Möglichkeiten
KI kann in fast allen Bereichen im Gesundheitswesen positiv beitragen, von der Bereitstellung von Erkenntnissen über die Behandlung und der Unterstützung von Benutzerbedürfnissen bis hin zur Identifizierung von Erkenntnissen aus Patientendaten und der Aufdeckung von Mustern. Mit Patientendaten in der Blockchain, einschließlich elektronischer Patientenakten, können Organisationen zusammenarbeiten, um die Versorgung zu verbessern und gleichzeitig die Privatsphäre der Patienten zu schützen.
Blockchain und KI in der Pharmaindustrie können die Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Arzneimittellieferkette erhöhen und gleichzeitig die Erfolgsquote klinischer Studien drastisch erhöhen. Die Kombination von fortschrittlicher Datenanalyse mit einem dezentralen Framework für klinische Studien ermöglicht die Datenintegrität, die Transparenz, das Tracking von Patienten, die Einwilligungsverwaltung und die Automatisierung der Studienteilnahme und der Datenerfassung.
Blockchain und KI verändern die Finanzdienstleistungsbranche, indem sie Vertrauen schaffen, Reibungsverluste bei Transaktionen mit mehreren Parteien beseitigen und die Geschwindigkeit von Transaktionen beschleunigen. Nehmen Sie den Darlehensprozess als Beispiel. Antragsteller erteilen ihre Zustimmung zum Zugriff auf die in der Blockchain gespeicherten personenbezogenen Daten. Das Vertrauen in die Daten und automatisierten Prozesse zur Bewertung des Antrags trägt dazu bei, Abschlüsse schneller zu erzielen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Durch die Digitalisierung eines weitgehend auf Papierdokumenten beruhenden Prozesses, wodurch die Daten zuverlässig freigegeben werden können, und durch die Ergänzung von Intelligenz und Automatisierung zur Ausführung von Transaktionen verändern KI und Blockchain die Lieferketten in allen Branchen und schaffen neue Möglichkeiten. So kann ein Hersteller beispielsweise die Daten zu den Kohlenstoffemissionen auf Produkt- oder Teilebene nachverfolgen, was die Genauigkeit und Intelligenz seiner Bemühungen zur Dekarbonisierung erhöht.
IPwe hat das Global Patent Registry (GPR) erstellt, die weltweit erste Blockchain-gestützte Patentplattform zur Verwaltung von geistigem Eigentum, die die Transparenz und Flexibilität für Käufer und Verkäufer erhöht.
Die Blockchain-Technologie von IBM Food Trust und die leistungsstarke KI der IBM Watson Decision Platform for Agriculture verbessern die Entscheidungsfindung auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe und beschleunigen Transaktionen.
