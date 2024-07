Unternehmen haben oft festgestellt, dass ein Hindernis für den Handel mit Unternehmen in anderen Ländern die Schwierigkeit ist, die Durchsetzung eines Vertrags zu garantieren. Jede Verzögerung bei einer Zahlung oder einer Lieferung kann sehr schädlich sein, da der Cashflow von der rechtzeitigen Erfüllung des Handelsvertrags abhängen kann.

Die in we.trade integrierten intelligenten Verträge eliminieren diese Form des Kontrahentenrisikos. Die intelligenten Verträge garantieren, dass der Zahlungsvorgang automatisch ausgeführt wird, wenn eine Partei in einer Transaktion die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, die zuvor vereinbart und in der Blockchain aufgezeichnet wurden. Die intelligenten Verträge stellen sicher, dass alle Parteien sofortige Auslöser erhalten, die zeigen, wie sich eine Seite an die Vereinbarung hält, und die andere Seite benachrichtigen, wenn es an der Zeit ist, ihren Teil der Vereinbarung umzusetzen – zum Beispiel durch die Überweisung einer Zahlung. Die Tatsache, dass die Verträge in den Code der Plattform geschrieben sind, macht ein zugrunde liegendes Rechtssystem oder einen Durchsetzungsmechanismus überflüssig.