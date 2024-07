Was ist angekommen, was nicht und wer kann das sagen? Durch die enge Zusammenarbeit mit IBM Blockchain hat The Home Depot jetzt einen Echtzeit-Einblick in sein Inventar und schnellen Zugriff auf gemeinsame und vertrauenswürdige Informationen über die Waren im gesamten Versand- und Empfangsprozess. Dies trägt dazu bei, die Anzahl der Streitigkeiten mit Lieferanten zu reduzieren und die Beilegung von Streitigkeiten zu beschleunigen.