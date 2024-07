In einer Lieferkette gibt es ein Lager, in dem die Anbieter die Produkte für den Einzelhändler – in diesem Fall The Home Depot – lagern. Diese Produkte werden dann an die Geschäfte ausgeliefert. Im Idealfall wissen die Lieferanten, was sie versandt haben, und der Einzelhändler weiß, was er erhalten hat. Im Vertrauen darauf, dass die richtigen Produkte eingetroffen ist, gibt der Einzelhändler dann die Zahlung an den Lieferanten für die Ware frei.

„Wir müssen unserer Lieferkette vertrauen, dass alles ordnungsgemäß geliefert wird“, erklärt Brian Quartel, Director of Financial Operations bei The Home Depot. „Wir müssen darauf vertrauen, dass die Angaben des Lieferanten korrekt sind. Wenn etwas davon nicht stimmt, ist das ein Problem für uns.“

Das eigentliche Problem ist, dass es in einer Lieferkette viele blinde Flecken gibt. Wenn es entlang der Kette zu einem Konflikt bei einer Transaktion kommt, kann es Monate dauern, bis der Ursprung der Diskrepanz ermittelt ist, da keine Kommunikation in Echtzeit stattfindet. Ganz gleich, ob es sich um einen menschlichen Fehler im Zusammenhang mit manuellen Prozessen oder um ein Systemproblem handelt, diese Vertrauensbrüche kosten Zeit und Geld und erfordern das Eingreifen wichtiger Mitarbeiter auf beiden Seiten, um das Problem zu lösen.

„Wir überlegen immer, wie wir Dinge besser machen können. Mein Team ist dafür zuständig, die Lieferanten für die Waren zu bezahlen, die in unsere Geschäfte kommen“, sagt Quartel. „Wenn wir in der Lage sind, in Echtzeit nachzuvollziehen, was sie angeblich geliefert haben und was wir angeblich erhalten haben, können wir besser verstehen, wo die Probleme liegen.“

Der Baumarktbetreiber wandte sich an IBM und implementierte die IBM® Blockchain-Technologie, um seine Kommunikation mit den Lieferanten zu verbessern.

„Die Lieferantenbeziehungen mit The Home Depot sind wirklich einer der Schlüssel zu unserem Geschäft“, sagt Dave Richa, Senior Director of Financial Operations. „Sie liefern die Innovationen, die wir brauchen, um unser Versprechen gegenüber unseren Kunden zu erfüllen.“