Wie Blockchain Vertrauen in KI und IoT schafft

Sie haben Ihre Ärztin ausgewählt, weil sie genau wie Sie ein Faible für Technologie hat. Und Ihre Ärztin enttäuscht Sie nicht. Sie hat einen neuen KI-Arztassistenten, der fachkundig geschult ist und bis heute Millionen von medizinischen Fachzeitschriften gelesen hat. Angesichts ihres vollen Terminkalenders wäre es für Ihre Ärztin menschlich unmöglich, sich über alle aktuellen medizinischen Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.
Bei meiner letzten Kontrolluntersuchung klagte ich über Rückenschmerzen. Die Ärztin verschrieb mir auf Anraten des KI-Docs die Rückenschmerzmittel von Big Pharma. Der KI-Doc stellte außerdem fest, dass mein Blutdruck im letzten Jahr leicht angestiegen ist, und empfiehlt meiner Ärztin, mir Bluthochdrucktabletten von Big Pharma zu verschreiben.
Okay. An diesem Punkt frage ich mich, wer die Trainingsdaten für das neuronale Netz geliefert hat, mit dem der KI-Doc trainiert wurde. Könnte es Big Pharma gewesen sein? Wären sie die einzigen Lieferanten der Trainingsdaten, wäre ich in Bezug auf die Objektivität von KI-Doc skeptisch. Wie können Sie (warum sollten Sie) Daten von diesem oder einem anderen KI-Bot vertrauen, ohne die Herkunft und Authentizität der Trainingsdaten zu kennen?
Wenn Sie dieses Beispiel für etwas übertrieben halten, kann ich Ihnen das nicht verübeln. Das ist es, aber ich möchte zum Nachdenken anregen, wie viel Vertrauen wir heute in unsere Daten haben. Vor allem, wenn man das Thema aus der Perspektive von KI, IoT und Cloud betrachtet. Wie können wir unseren Daten, KI-basierten Empfehlungen, IoT-Sensorwerten und anderen Quellen vertrauen?
In diesem Artikel beschreibe ich, wie die Blockchain die Einführung neuer Technologien wie KI, Cloud und IoT beschleunigen kann, indem sie das fehlende Element des Vertrauens einbringt, das erforderlich ist, damit Unternehmen diese Technologien in großem Maßstab nutzen können. Auf der anderen Seite können Blockchain-Geschäftsnetzwerke von der Integration dieser Technologien in moderne Blockchain Platforms und Anwendungen profitieren. Eine Win-Win-Situation.
Blockchain und KI stehen auf der Liste fast aller Chief Information Officers als bahnbrechende Technologien, die ganze Branchen neu gestalten werden. Beide Technologien bieten enorme Vorteile, bringen jedoch auch jeweils eigene Herausforderungen bei der Einführung mit sich. Man kann auch sagen, dass der Hype um diese Technologien für sich genommen beispiellos ist, sodass die Idee, diese beiden Komponenten zusammenzuführen, von einigen als eine Art modernes IT-Wundermittel angesehen werden könnte. Gleichzeitig gibt es eine logische Herangehensweise an dieses Vorhaben, die sowohl vernünftig als auch pragmatisch ist.
Heutzutage ist KI in jeder Hinsicht ein zentralisierter Prozess. Ein Endnutzer muss uneingeschränktes Vertrauen in die zentrale Instanz haben, um ein verlässliches Geschäftsergebnis zu erzielen. Durch die Dezentralisierung der drei Schlüsselelemente von KI – Daten, Modelle und Analyse – kann Blockchain das Vertrauen schaffen, das Endnutzer oft benötigen, um KI-basierte Geschäftsprozesse vollständig zu übernehmen und sich darauf zu verlassen. Sehen wir uns einmal an, wie Blockchain die KI bereichern kann, indem sie Vertrauen in Daten, Modelle und Analysen schafft.
Viele der weltweit bekanntesten KI-Technologiedienstleister sind zentralisiert – darunter Amazon, Apple, Facebook, Google sowie die chinesischen Unternehmen Alibaba, Baidu und Tencent. Dennoch hatten alle Schwierigkeiten, Vertrauen bei ihren eifrigen, aber etwas vorsichtigen Nutzern aufzubauen. Wie kann ein Unternehmen seinen Nutzern die Gewissheit geben, dass seine KI ihre Grenzen nicht überschritten hat?
Stellen Sie sich vor, diese KI-Dienste könnten einen „forensischen Bericht“ erstellen, der von einem Dritten verifiziert wird, um Ihnen zweifelsfrei zu beweisen, wie und wann Unternehmen Ihre Daten nutzen, sobald diese erfasst sind. Stellen Sie sich außerdem vor, Ihre Daten könnten nur dann verwendet werden, wenn Sie Ihre Zustimmung dazu erteilen.
Ein Blockchain-Ledger kann als System zur Verwaltung digitaler Rechte verwendet werden, wodurch Ihre Daten gemäß Ihren Bedingungen und Ihrer Laufzeit an den KI-Anbieter „lizenziert“ werden können. Das Ledger würde als Zugriffsverwaltungssystem fungieren und die Nachweise und Berechtigungen speichern, mit denen ein Unternehmen auf die Daten des Benutzers zugreifen und diese nutzen kann.
Nehmen wir als Beispiel die Verwendung der Blockchain-Technologie als Mittel zur Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten und zur Nachvollziehbarkeit der Herkunft von Trainingsmodellen für maschinelles Lernen. In diesem Fall haben wir ein fiktives System entwickelt, um die Frage zu beantworten, ob eine Frucht ein Apfel oder eine Orange ist.
Dieses von uns entwickelte Frage-Antwort-System wird als Modell bezeichnet, und dieses Modell wird durch einen Prozess namens Training erstellt. Das Ziel des Trainings ist die Erstellung eines präzisen Modells, das unsere Fragen in den meisten Fällen korrekt beantwortet. Um ein Modell zu trainieren, müssen wir natürlich Daten erfassen, mit denen wir trainieren können – in diesem Beispiel könnte das die Farbe der Frucht (als Wellenlänge des Lichts) und der Zuckergehalt (in Prozent) sein.
Mit Blockchain können Sie die Herkunft der Trainingsdaten nachverfolgen und einen Audit-Trail der Beweise einsehen, die zu der Vorhersage geführt haben, warum eine bestimmte Frucht als Apfel und nicht als Orange eingestuft wurde. Ein Unternehmen kann auch nachweisen, dass es seine Bücher nicht „aufpoliert”, indem es Obst häufiger als Äpfel kennzeichnet, wenn dies die teurere der beiden Obstsorten ist.
Die Europäische Union hat ein Gesetz verabschiedet, das vorschreibt, dass jede von einer Maschine getroffene Entscheidung ohne Weiteres erklärbar sein muss, andernfalls drohen Unternehmen Strafen in Milliardenhöhe. Die 2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU umfasst das Recht, eine Erklärung zu Entscheidungen zu erhalten, die von Algorithmen getroffen wurden, sowie das Recht, bestimmte algorithmische Entscheidungen vollständig abzulehnen.
Jede Sekunde werden riesige Datenmengen produziert – mehr Daten, als Menschen bewerten und als Grundlage für Schlussfolgerungen nutzen können. KI-Anwendungen sind jedoch in der Lage, große Datensätze und viele Variablen zu bewerten und gleichzeitig die für ihre Aufgaben und Ziele relevanten Variablen zu erlernen oder miteinander zu verknüpfen. Aus diesem Grund wird KI weiterhin in verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen eingesetzt, und wir verlassen uns immer mehr auf ihre Ergebnisse. Allerdings ist es unerlässlich, dass alle von KI getroffenen Entscheidungen weiterhin von Menschen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Blockchain kann dazu beitragen, die Herkunft, Transparenz, Verständlichkeit und Erklärbarkeit dieser Ergebnisse und Entscheidungen zu verbessern. Werden Entscheidungen und zugehörige Datenpunkte über Transaktionen in einer Blockchain aufgezeichnet, vereinfachen die inhärenten Eigenschaften der Blockchain deren Überprüfung erheblich. Blockchain ist eine Schlüsseltechnologie, die Vertrauen in Transaktionen innerhalb eines Netzwerks schafft. Daher könnte die Integration von Blockchain in der KI-Entscheidungsfindung das entscheidende Element sein, um die erforderliche Transparenz zu erreichen, die notwendig ist, um den Entscheidungen und Ergebnissen der KI voll und ganz zu vertrauen.
Mehr als eine Milliarde intelligente, vernetzte Geräte sind bereits Teil des heutigen IoT. Die zu erwartende Verbreitung von Hunderten von Milliarden weiteren Geräten versetzt uns an die Schwelle einer Transformation, die sich über die Elektronikbranche und viele andere Bereiche erstrecken wird.
Mit den Fortschritten im IoT sind Branchen nun in der Lage, Daten zu erfassen, Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen und auf der Grundlage der Daten Entscheidungen zu treffen. Daher sind die erhaltenen Informationen sehr „vertrauenswürdig“. Aber die eigentliche Frage ist: Wissen wir wirklich, woher diese Daten stammen, und sollten wir Entscheidungen treffen und Transaktionen durchführen, die auf Daten basieren, die wir nicht überprüfen können?
Stammen die Wetterdaten beispielsweise wirklich von einem Sensor im Atlantischen Ozean oder hat der Schiffscontainer wirklich die vereinbarte Temperaturgrenze nicht überschritten? Die IoT-Anwendungsfälle sind vielfältig, aber sie alle haben dasselbe Problem in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit.
IoT mit Blockchain kann echtes Vertrauen in erfasste Daten schaffen. Die zugrunde liegende Idee besteht darin, Geräten zum Zeitpunkt ihrer Herstellung eine Identität zuzuweisen, die während ihres gesamten Lebenszyklus mit Blockchain validiert und verifiziert werden kann. Die Funktionen der Blockchain-Technologie, die auf Geräteidentitätsprotokollen und Reputationssystemen basieren, bieten ein großes Potenzial für IoT-Systeme. Mit einem Geräteidentitätsprotokoll kann jedes Gerät über einen eigenen öffentlichen Blockchain-Schlüssel verfügen und verschlüsselte Challenge- und Response-Nachrichten an andere Geräte senden, wodurch sichergestellt wird, dass ein Gerät die Kontrolle über seine Identität behält. Darüber hinaus kann ein Gerät mit einer Identität einen Ruf oder eine Historie entwickeln, die von einer Blockchain verfolgt wird.
Smart Contracts repräsentieren die Geschäftslogik eines Blockchain-Netzwerks. Wenn eine Transaktion vorgeschlagen wird, werden diese Smart Contracts autonom innerhalb der vom Netzwerk festgelegten Richtlinien ausgeführt. In IoT-Netzwerken können Smart Contracts eine zentrale Rolle spielen, indem sie die automatisierte Koordination und Autorisierung von Transaktionen und Interaktionen ermöglichen. Die ursprüngliche Idee hinter IoT war es, Daten zugänglich zu machen und umsetzbare Erkenntnisse zum richtigen Zeitpunkt zu gewinnen.
Beispielsweise sind Smart Homes bereits Realität und fast alles kann miteinander vernetzt werden. Tatsächlich können diese IoT-Geräte bei Problemen sogar selbst Maßnahmen ergreifen – beispielsweise ein neues Ersatzteil bestellen. Wir brauchen eine Möglichkeit, die Aktionen dieser Geräte zu steuern, und Smart Contracts sind dafür eine hervorragende Möglichkeit.
In einem laufenden Experiment, das ich in Brooklyn, New York, verfolgt habe, nutzt eine Gemeinde eine Blockchain zur Erfassung der Solarenergieproduktion und zum Kauf von überschüssigen Zertifikaten für erneuerbare Energien. Das Gerät selbst besitzt eine Identität und baut durch seine Historie von Aufzeichnungen und Austausch einen Ruf auf. Durch die Blockchain können Menschen ihre Kaufkraft leichter bündeln, die Wartungslast teilen und darauf vertrauen, dass die Geräte die tatsächliche Solarstromproduktion erfassen.
Mit der Weiterentwicklung des IoT und seiner zunehmenden Verbreitung wird die Fähigkeit zur autonomen Verwaltung von Geräten und deren Aktionen immer wichtiger. Blockchain und Smart Contracts sind gut positioniert, um diese Funktionen in das IoT zu integrieren.
Blockchain ist der Schnittpunkt von Technologien wie IoT, KI und Cloud. Sie bietet die Möglichkeit, das fehlende Element des Vertrauens zu schaffen, das diesen Technologien derzeit fehlt. Vertrauen entsteht durch die Vielfalt der Nutzer.
Im Gegensatz zu einer Datenbank mit einem einzigen Administrator ermöglicht eine Blockchain einer Gruppe verschiedener Administratoren, die Daten zu „überwachen“, sodass kein einzelner Administrator Daten böswillig oder versehentlich ändern oder löschen kann. Sobald die Administratoren einen Konsens erzielt haben, werden die Daten in Blöcken gesichert, die kryptografisch miteinander „verkettet” werden und so ein manipulationssicheres Ledger bilden.
Wenn KI, IoT und Cloud Blockchain zur Nachverfolgung der Herkunft, Nachweise und Berechtigungen im Zusammenhang mit Daten verwenden, die aus diesen Systemen stammen und dort verwendet werden, steigt das Vertrauen in die Daten erheblich. Mit diesem Vertrauen können IoT, KI und Cloud ohne Bedenken eingeführt werden, was eine neue Ära der Anwendung und Nutzung dieser Technologien einläutet, die den Alltag zum Besseren verändern werden.
Wir vertrauen den Daten … nachdem Sie ein wenig Blockchain hinzugefügt haben.
