Wie Blockchain Vertrauen in KI und IoT schafft



Sie haben Ihre Ärztin ausgewählt, weil sie genau wie Sie ein Faible für Technologie hat. Und Ihre Ärztin enttäuscht Sie nicht. Sie hat einen neuen KI-Arztassistenten, der fachkundig geschult ist und bis heute Millionen von medizinischen Fachzeitschriften gelesen hat. Angesichts ihres vollen Terminkalenders wäre es für Ihre Ärztin menschlich unmöglich, sich über alle aktuellen medizinischen Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Bei meiner letzten Kontrolluntersuchung klagte ich über Rückenschmerzen. Die Ärztin verschrieb mir auf Anraten des KI-Docs die Rückenschmerzmittel von Big Pharma. Der KI-Doc stellte außerdem fest, dass mein Blutdruck im letzten Jahr leicht angestiegen ist, und empfiehlt meiner Ärztin, mir Bluthochdrucktabletten von Big Pharma zu verschreiben.

Okay. An diesem Punkt frage ich mich, wer die Trainingsdaten für das neuronale Netz geliefert hat, mit dem der KI-Doc trainiert wurde. Könnte es Big Pharma gewesen sein? Wären sie die einzigen Lieferanten der Trainingsdaten, wäre ich in Bezug auf die Objektivität von KI-Doc skeptisch. Wie können Sie (warum sollten Sie) Daten von diesem oder einem anderen KI-Bot vertrauen, ohne die Herkunft und Authentizität der Trainingsdaten zu kennen?

Wenn Sie dieses Beispiel für etwas übertrieben halten, kann ich Ihnen das nicht verübeln. Das ist es, aber ich möchte zum Nachdenken anregen, wie viel Vertrauen wir heute in unsere Daten haben. Vor allem, wenn man das Thema aus der Perspektive von KI, IoT und Cloud betrachtet. Wie können wir unseren Daten, KI-basierten Empfehlungen, IoT-Sensorwerten und anderen Quellen vertrauen?



In diesem Artikel beschreibe ich, wie die Blockchain die Einführung neuer Technologien wie KI, Cloud und IoT beschleunigen kann, indem sie das fehlende Element des Vertrauens einbringt, das erforderlich ist, damit Unternehmen diese Technologien in großem Maßstab nutzen können. Auf der anderen Seite können Blockchain-Geschäftsnetzwerke von der Integration dieser Technologien in moderne Blockchain Platforms und Anwendungen profitieren. Eine Win-Win-Situation.