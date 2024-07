Wenn jemand eine Idee hat, möchte er sie schützen und sicherstellen, dass sie nicht gestohlen oder ohne Zustimmung kopiert werden kann. Der Schöpfer entscheidet sich also dafür, als Eigentumsnachweis eine Patentlizenz zu erwerben. Aber wie kann man diese Patente bis zu ihrem Urheber zurückverfolgen?

In einer idealen Welt würden Patentinhaber, Anwaltskanzleien, Unternehmen, Dienstleister und globale Patentämter über eine zentrale, einheitliche Plattform miteinander kommunizieren – aber bis 2019 gab es diese Möglichkeit nicht. Das Patenteigentum musste durch Unmengen an schwer überschaubarem Papierkram für Millionen von Patenten nachverfolgt werden, was dazu führte, dass für diese Assets sehr viel Geld verloren ging.

„Dem Markt fehlte es an Transparenz und Effizienz und es war unglaublich viel menschliche Aktivität erforderlich“, erklärt Erich Spangenberg, CEO von IPwe. „Jedes Mal, wenn es eine IP-Transaktion gab, wurde sie in der Regel geheim gehalten. Die meisten Unternehmen, die etwas verkaufen, legen Wert darauf, dass es bekannt ist, aber bei geistigem Eigentum gelten andere Regeln: Vertraulichkeit und verdeckte Transaktionen.“