Mit der Lygon-Plattform kann ein Mieter online eine Garantie beantragen, ein Vermieter kann die Bedingungen festlegen und dann können der Mieter und die Bank die Garantie überprüfen. Um den Bedarf an einer multilateralen Lösung mit Datenaustausch, -abgleich und -synchronisierung zu erfüllen, umfasst die Plattform DLT basierend auf Hyperledger Fabric von The Linux Foundation. Wenn alle Parteien dem Dokument zustimmen, wird es in der DLT in einer standardisierten, nachvollziehbaren und für alle Parteien vertrauenswürdigen Weise gespeichert.

Dieses Dreiergespräch kann komplett digital stattfinden. Es ist kein Papier im Spiel. Früher dauerte die Bearbeitung einer Bankbürgschaft – vom Antragsteller bis zum Abschluss der Bürgschaft – bis zu 30 Tage. Heute kann der Prozess in weniger als einem Tag abgeschlossen werden.

„Die Reibungsverluste, die wir aus den Prozessen entfernt haben, sind außergewöhnlich“, sagt Dobson. „Der Antragstellers spart einen Monat an Zeit ein. Der Begünstigte verfügt er über ein digitales Instrument, das er über den gesamten Lebenszyklus verwalten kann. Und der Emittent sitzt in der Mitte und hat die Möglichkeit, alles zu sehen, was vor sich geht, mit der Gewissheit, dass die Gesetzeskonformität gewährleistet ist.

„Es ist eine Win-win-win-Situation, die ziemlich selten vorkommt. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die Erfahrung, den Zeitplan und die Ergebnisse für alle drei Parteien tatsächlich verbessern konnten.“

Die Lösung wird bis Ende 2020 allgemein verfügbar sein, und Lygon wird voraussichtlich eine Reihe von Garantiegebern und -empfängern an Bord nehmen. Im Anschluss daran ist geplant, die Expansion in andere Märkte voranzutreiben und die Entwicklung zusätzlicher Fähigkeiten zur Unterstützung verwandter Instrumente und Geschäftsprozesse zu prüfen.

„Lygon wurde gegründet, um einen jahrhundertealten, papierbasierten Prozess ins 21. Jahrhundert zu bringen und mehreren Parteien eine unkomplizierte Zusammenarbeit zu ermöglichen“, sagt Dobson. „Ich glaube, wir haben eine einfache, elegante digitale Lösung entwickelt, die genau das bietet, was unsere Kunden brauchen.

Mit der Digitalisierung einer Bankgarantie haben wir im Wesentlichen einen dreiseitigen Vertrag umgestaltet. Wir haben den Papierkram, das Verfahren und die Rechtmäßigkeit dahinter digitalisiert.“

Dobson schließt ab: „Wir betrachten IBM als einen großartigen Partner, nicht nur wegen der Art und Weise, wie das Unternehmen Ressourcen bereitstellt und sich wirklich für das Projekt engagiert, sondern auch, weil es genauso begeistert war wie wir, das Problem der Bankgarantie zu lösen.“