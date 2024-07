Blockchain schafft einen Prüfpfad, der die Herkunft eines Assets bei jedem Schritt auf seiner Reise dokumentiert. In Branchen, in denen die Verbraucher über Umwelt- oder Menschenrechtsfragen im Zusammenhang mit einem Produkt besorgt sind – oder in einer Branche, die von Fälschungen und Betrug bedroht ist – hilft dies, den Beweis zu erbringen. Mit Blockchain ist es möglich, Daten über die Herkunft direkt mit den Kunden zu teilen. Rückverfolgbarkeitsdaten können auch Schwachstellen in jeder Lieferkette aufdecken – etwa wenn Waren auf einer Laderampe liegen und auf den Transport warten.