Blockchain-Technologie erzeugt eine Datenstruktur mit inhärenten Sicherheitsmerkmalen. Sie basiert auf den Prinzipien der Verschlüsselung, der Dezentralisierung und des Konsenses, die das Vertrauen in Transaktionen sicherstellen. Bei den meisten Blockchains oder Distributed-Ledger-Technologien (DLT) sind die Daten in Blöcke strukturiert und jeder Block enthält eine Transaktion oder ein Bündel von Transaktionen. Jeder neue Block ist mit allen Blöcken vor ihm in einer kryptografischen Kette so verbunden, dass es nahezu unmöglich ist, ihn zu manipulieren. Alle Transaktionen innerhalb der Blöcke werden durch einen Konsensmechanismus validiert und vereinbart, um sicherzustellen, dass jede Transaktion wahr und korrekt ist.

Die Blockchain-Technologie ermöglicht die Dezentralisierung durch die Beteiligung von Mitgliedern in einem verteilten Netz. Es gibt keinen Single Point of Failure und ein einzelner Benutzer kann die Aufzeichnung von Transaktionen nicht ändern. Blockchain-Technologien unterscheiden sich jedoch in einigen kritischen Sicherheitsaspekten.