Blockchain-Netzwerke können sich darin unterscheiden, wer teilnehmen kann und wer Zugriff auf die Daten hat. Netze werden normalerweise als öffentlich oder privat gekennzeichnet, womit beschrieben wird, wer teilnehmen darf, und mit Berechtigungen oder ohne Berechtigungen, womit beschrieben wird, wie Teilnehmer Zugriff auf das Netz erhalten.

Öffentliche und private Blockchains

Öffentliche Blockchain-Netze ermöglichen in der Regel jedem den Beitritt und die Teilnehmer bleiben anonym. Eine öffentliche Blockchain verwendet mit dem Internet verbundene Computer, um Transaktionen zu validieren und einen Konsens zu erzielen. Bitcoin ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel für eine öffentliche Blockchain und erreicht durch „Bitcoin-Mining“ einen Konsens. Computer im Bitcoin-Netz oder "Miner" versuchen, ein komplexes kryptografisches Problem zu lösen, um einen Arbeitsnachweis zu erstellen und dadurch die Transaktion zu validieren. Außer öffentlichen Schlüsseln gibt es in dieser Art von Netz nur wenige Identitäts- und Zugriffskontrollen.

Private Blockchains verwenden die Identität, um die Mitgliedschaft und Zugriffsrechte zu bestätigen und erlauben normalerweise nur bekannten Organisationen den Beitritt. Zusammen bilden die Organisationen ein privates "Geschäftsnetz", das den Mitgliedern vorbehalten ist. Eine private Blockchain in einem autorisierten Netz erreicht einen Konsens durch einen Prozess namens "selektive Bestätigung", bei dem bekannte Benutzer die Transaktionen überprüfen. Nur Mitglieder mit besonderen Zugriffsrechten und Berechtigungen können das Transaktions-Ledger pflegen. Dieser Netztyp erfordert mehr Identitäts- und Zugriffskontrollen.

Beim Erstellen einer Blockchain-Anwendung ist es wichtig zu beurteilen, welcher Netztyp am besten zu Ihren Geschäftszielen passt. Private und autorisierte Netze können streng kontrolliert und aus Compliance- und regulatorischen Gründen bevorzugt werden. Öffentliche Netze und Netze ohne Genehmigungen können jedoch eine größere Dezentralisierung und Verteilung erreichen.