Was ist Hyperledger Fabric?

Die offene, modulare Architektur von Hyperledger Fabric ist als Grundlage für die Entwicklung von unternehmenstauglichen Anwendungen und Branchenstrategien gedacht und nutzt Plug-and-Play-Komponenten, um eine breite Palette von Anwendungsfällen abzudecken.

Über 120.000 Unternehmen und 15.000 Ingenieure arbeiten gemeinsam an Hyperledger Fabric. Diese Zusammenarbeit führt zu einem besonderen Ansatz für Konsens, der eine Leistung in großem Maßstab ermöglicht und den von Unternehmen geforderten Datenschutz gewährleistet.

Als flexibles Blockchain-Framework hinter der IBM Blockchain® Platform unterstützt Hyperledger Fabric Innovatoren dabei, eine globale Geschäftstransformation anzustoßen.