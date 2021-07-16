Was ist Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, ein Open-Source-Projekt der Linux® Foundation, ist das modulare Blockchain-Framework und hat sich zum inoffiziellen Standard für Blockchain Platforms in Unternehmen entwickelt.

Die offene, modulare Architektur von Hyperledger Fabric ist als Grundlage für die Entwicklung von unternehmenstauglichen Anwendungen und Branchenstrategien gedacht und nutzt Plug-and-Play-Komponenten, um eine breite Palette von Anwendungsfällen abzudecken.

Über 120.000 Unternehmen und 15.000 Ingenieure arbeiten gemeinsam an Hyperledger Fabric. Diese Zusammenarbeit führt zu einem besonderen Ansatz für Konsens, der eine Leistung in großem Maßstab ermöglicht und den von Unternehmen geforderten Datenschutz gewährleistet.

Als flexibles Blockchain-Framework hinter der IBM Blockchain® Platform unterstützt Hyperledger Fabric Innovatoren dabei, eine globale Geschäftstransformation anzustoßen.

So funktioniert Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric ist eine offene, verteilte Ledger-Plattform für Unternehmen. Es verfügt über erweiterte Datenschutzfunktionen, sodass Sie nur die Daten freigeben, die Sie für die autorisierten oder bekannten Netzwerkteilnehmer freigeben möchten.

Smart Contracts dokumentieren die Geschäftsprozesse, die Sie automatisieren möchten, mit selbstausführenden Bedingungen zwischen den Parteien, die in Codezeilen geschrieben sind. Dieser Code und die darin festgelegten Vereinbarungen gelten für das gesamte verteilte, dezentralisierte Blockchain-Netzwerk. Transaktionen sind nachverfolgbar und unwiderruflich, wodurch Vertrauen zwischen Unternehmen geschaffen wird und Unternehmen schneller fundiertere Entscheidungen treffen können – das spart Zeit und reduziert Kosten und Risiken.
Vorteile von Hyperledger Fabric
Genehmigtes Netzwerk

Schaffen Sie dezentrales Vertrauen in einem Netzwerk bekannter Teilnehmer statt in einem offenen Netzwerk anonymer Teilnehmer.
Vertrauliche Transaktionen

Geben Sie nur die gewünschten Daten an die Parteien weiter, mit denen Sie sie teilen möchten.
Modulare Architektur

Passen Sie die Blockchain mit einer modularen Architektur an die Anforderungen der Branche an, anstatt einen Einheitsansatz zu verfolgen.
Einfacher Einstieg

Programmieren Sie Smart Contracts in den Sprachen, in denen Ihr Team heute arbeitet, anstatt sich mit benutzerdefinierten Sprachen und Architekturen vertraut zu machen.
Warum Hyperledger Fabric das Framework für die IBM Blockchain Platform ist

IBM® empfiehlt Unternehmen, bei der Erstellung eines Produktions-Blockchain-Systems nicht nur auf die kostenlose Open-Source-Version zurückzugreifen. Zusammen mit anderen Anbietern bietet IBM kommerzielle Distributionen an, die Tools und Support beinhalten.

Die IBM Blockchain-Plattform, die kommerzielle Version von Hyperledger Fabric von IBM, bietet kontinuierlichen Support, rund um die Uhr, das ganze Jahr über. Dies umfasst auch Service Level Agreements (SLAs) für die Open-Source-Lösung. Es wird mit den fortschrittlichsten Produktivitätswerkzeugen für den Aufbau, die Verwaltung und den Betrieb Ihres Blockchain-Systems geliefert.

Hyperledger Fabric ist eine Open-Source-Blockchain für Unternehmen

Innovatoren in einer Vielzahl von Branchen nutzen Hyperledger Fabric. Dazu gehören Sektoren wie Finanzen, Bankwesen, Gesundheitswesen, IoT, Lieferkette, Fertigung und Technologie, die alle darauf abzielen, offene, standardisierte Blockchain-Frameworks und Code-Basen für greifbare Geschäftsergebnisse zu schaffen.

  • Unternehmen, die Teil von Hyperledger sind: 148
  • Codezeilen: 18,4 Millionen 
Blockchain-Anwendungsfälle
Erfahren Sie, wie Farmer Connect und IBM Food Trust® Kaffeebauern und Kaffeetrinker mithilfe der Blockchain zusammenbringen.
Erfahren Sie, wie Blockchain während des gesamten Versand- und Empfangsprozesses gemeinsam genutzte und vertrauenswürdige Informationen über Waren in Echtzeit bereitstellt.
Bankgarantien: Der Schritt vom Papier zur Blockchain
Erfahren Sie, wie eine einzigartige Blockchain Platform die Prozesse für Bankgarantien transformiert, indem sie es allen Parteien ermöglicht, rechtsverbindliche Garantien zu erhalten und zu verwalten, und die Ausstellungszeit auf einen Tag reduziert.
Entdecken Sie die Multicloud-Erfolgsgeschichte der Software von Vertrax und Chateaux.
Wiedereröffnung von Veranstaltungsorten mit kontaktlosem digitalem Blockchain-Ticketing
Erfahren Sie, wie das Adrienne Arsht Center for the Performing Arts in Miami die Blockchain-Technologie nutzt, um sichere, kontaktlose digitale Tickets anzubieten.
Weiterführende Lösungen
IBM Support for Hyperledger Fabric

Profitieren Sie von der Expertise von IBM. Das Gründungsmitglied der Hyperledger Open-Source-Community bietet nun Support für die führende Open-Source-Blockchain für Unternehmen, mit SLAs und Support rund um die Uhr.

Blockchain-Lösungen für Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Lösen Sie Probleme in Bezug auf Vertrauen, Transparenz und Datenintegrität mit Blockchain-basierten Netzwerken.

Blockchain-Lösungen für die Supply Chain

Lösen Sie Probleme schneller, schaffen Sie Vertrauen und stärken Sie Lieferkettennetzwerke mit IBM Blockchain®.

Blockchain-Lösungen für die Handelsfinanzierung

Erfinden Sie Handel und Handelsfinanzierung neu mit unserer Netzwerk-Expertise und der branchenführenden Plattform.

Blockchain für Finanzdienstleistungen

Schaffen Sie mehr Vertrauen für alle und gestalten Sie jede Finanztransaktion transparenter, einfacher und effizienter.

Blockchain für Behörden

Sparen Sie Budget durch neue Automatisierungen, teilen Sie Daten sicherer und gewinnen Sie Erkenntnisse aus bereits gesammelten Daten.

Ressourcen
Was ist Blockchain-Technologie?
Blockchain ist ein gemeinsames, unveränderliches Hauptbuch zur Aufzeichnung von Transaktionen, zur Nachverfolgung von Assets und zur Vertrauensbildung.
Was ist Blockchain-Sicherheit?
Blockchain-Sicherheit ist ein umfassendes Risikomanagementsystem für ein Blockchain-Netzwerk, das Cybersicherheits-Frameworks, Assurance Services und Best Practices nutzt, um die Risiken von Angriffen und Betrug zu reduzieren.
Förderung der Einführung von Blockchain in Unternehmen
Die Hyperledger Foundation fördert Interoperabilität und Standardisierung und ebnet den Weg für die breite Einführung sicherer und skalierbarer Blockchain- und digitaler Vertrauenslösungen in verschiedenen Branchen und Sektoren.
Blockchain State of the Union
Branchenführer beteiligen sich an einer Blockchain-Diskussion für Entwickler und technische Führungskräfte.
Machen Sie den nächsten Schritt

IBM Blockchain-Lösungen nutzen Distributed-Ledger-Technologie und Unternehmens-Blockchain, um Kunden dabei zu unterstützen, betriebliche Agilität, Konnektivität und neue Einnahmequellen zu fördern. Gehen Sie mit einem vertrauenswürdigen, durchgängigen Datenaustausch und Workflow-Automatisierung über die Grenzen Ihres Unternehmens hinaus.

