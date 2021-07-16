Was ist Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, ein Open-Source-Projekt der Linux® Foundation, ist das modulare Blockchain-Framework und hat sich zum inoffiziellen Standard für Blockchain Platforms in Unternehmen entwickelt.
Die offene, modulare Architektur von Hyperledger Fabric ist als Grundlage für die Entwicklung von unternehmenstauglichen Anwendungen und Branchenstrategien gedacht und nutzt Plug-and-Play-Komponenten, um eine breite Palette von Anwendungsfällen abzudecken.
Über 120.000 Unternehmen und 15.000 Ingenieure arbeiten gemeinsam an Hyperledger Fabric. Diese Zusammenarbeit führt zu einem besonderen Ansatz für Konsens, der eine Leistung in großem Maßstab ermöglicht und den von Unternehmen geforderten Datenschutz gewährleistet.
Als flexibles Blockchain-Framework hinter der IBM Blockchain® Platform unterstützt Hyperledger Fabric Innovatoren dabei, eine globale Geschäftstransformation anzustoßen.
Erstellen Sie ein Kickstarter-Blockchain-Netzwerk und beginnen Sie mit der Codierung auf der IBM Blockchain Platform der nächsten Generation.
Hyperledger Fabric ist eine offene, verteilte Ledger-Plattform für Unternehmen. Es verfügt über erweiterte Datenschutzfunktionen, sodass Sie nur die Daten freigeben, die Sie für die autorisierten oder bekannten Netzwerkteilnehmer freigeben möchten.
Smart Contracts dokumentieren die Geschäftsprozesse, die Sie automatisieren möchten, mit selbstausführenden Bedingungen zwischen den Parteien, die in Codezeilen geschrieben sind. Dieser Code und die darin festgelegten Vereinbarungen gelten für das gesamte verteilte, dezentralisierte Blockchain-Netzwerk. Transaktionen sind nachverfolgbar und unwiderruflich, wodurch Vertrauen zwischen Unternehmen geschaffen wird und Unternehmen schneller fundiertere Entscheidungen treffen können – das spart Zeit und reduziert Kosten und Risiken.
Schaffen Sie dezentrales Vertrauen in einem Netzwerk bekannter Teilnehmer statt in einem offenen Netzwerk anonymer Teilnehmer.
Geben Sie nur die gewünschten Daten an die Parteien weiter, mit denen Sie sie teilen möchten.
Passen Sie die Blockchain mit einer modularen Architektur an die Anforderungen der Branche an, anstatt einen Einheitsansatz zu verfolgen.
Programmieren Sie Smart Contracts in den Sprachen, in denen Ihr Team heute arbeitet, anstatt sich mit benutzerdefinierten Sprachen und Architekturen vertraut zu machen.
IBM® empfiehlt Unternehmen, bei der Erstellung eines Produktions-Blockchain-Systems nicht nur auf die kostenlose Open-Source-Version zurückzugreifen. Zusammen mit anderen Anbietern bietet IBM kommerzielle Distributionen an, die Tools und Support beinhalten.
Die IBM Blockchain-Plattform, die kommerzielle Version von Hyperledger Fabric von IBM, bietet kontinuierlichen Support, rund um die Uhr, das ganze Jahr über. Dies umfasst auch Service Level Agreements (SLAs) für die Open-Source-Lösung. Es wird mit den fortschrittlichsten Produktivitätswerkzeugen für den Aufbau, die Verwaltung und den Betrieb Ihres Blockchain-Systems geliefert.
Innovatoren in einer Vielzahl von Branchen nutzen Hyperledger Fabric. Dazu gehören Sektoren wie Finanzen, Bankwesen, Gesundheitswesen, IoT, Lieferkette, Fertigung und Technologie, die alle darauf abzielen, offene, standardisierte Blockchain-Frameworks und Code-Basen für greifbare Geschäftsergebnisse zu schaffen.
Profitieren Sie von der Expertise von IBM. Das Gründungsmitglied der Hyperledger Open-Source-Community bietet nun Support für die führende Open-Source-Blockchain für Unternehmen, mit SLAs und Support rund um die Uhr.
Lösen Sie Probleme in Bezug auf Vertrauen, Transparenz und Datenintegrität mit Blockchain-basierten Netzwerken.
Lösen Sie Probleme schneller, schaffen Sie Vertrauen und stärken Sie Lieferkettennetzwerke mit IBM Blockchain®.
Erfinden Sie Handel und Handelsfinanzierung neu mit unserer Netzwerk-Expertise und der branchenführenden Plattform.
Schaffen Sie mehr Vertrauen für alle und gestalten Sie jede Finanztransaktion transparenter, einfacher und effizienter.
Sparen Sie Budget durch neue Automatisierungen, teilen Sie Daten sicherer und gewinnen Sie Erkenntnisse aus bereits gesammelten Daten.
IBM Blockchain-Lösungen nutzen Distributed-Ledger-Technologie und Unternehmens-Blockchain, um Kunden dabei zu unterstützen, betriebliche Agilität, Konnektivität und neue Einnahmequellen zu fördern. Gehen Sie mit einem vertrauenswürdigen, durchgängigen Datenaustausch und Workflow-Automatisierung über die Grenzen Ihres Unternehmens hinaus.