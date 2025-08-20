Was sind Smart Contracts in einer Blockchain?

Smart Contracts funktionieren durch einfache "wenn...dann..."- Anweisungen, die in den Code einer Blockchain geschrieben werden. Ein Netz von Computern führt die Aktionen aus, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt und verifiziert wurden. Diese Aktionen können die Freigabe von Geldern an die entsprechenden Parteien, die Zulassung eines Fahrzeugs, das Versenden von Benachrichtigungen oder das Ausstellen eines Tickets umfassen. Die Blockchain wird dann aktualisiert, wenn die Transaktion abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass die Transaktion nicht geändert werden kann und dass nur die Parteien, denen eine Genehmigung erteilt wurde, die Ergebnisse sehen können.

In einem Smart Contract können so viele Bedingungen festgelegt werden, wie nötig sind, um die Teilnehmer davon zu überzeugen, dass die Aufgabe zufriedenstellend erfüllt wird. Um die Bedingungen festzulegen, müssen die Teilnehmer bestimmen, wie Transaktionen und ihre Daten auf der Blockchain dargestellt werden, sich auf die "wenn...dann..."- Regeln einigen, die diese Transaktionen regeln, alle möglichen Ausnahmen untersuchen und einen Rahmen für die Beilegung von Streitigkeiten definieren.

Der intelligente Vertrag kann dann von einem Entwickler programmiert werden. Allerdings stellen Unternehmen, die Blockchain für geschäftliche Zwecke nutzen, zunehmend Vorlagen, Webschnittstellen und andere Online-Tools bereit, um die Strukturierung von Smart Contracts zu vereinfachen.