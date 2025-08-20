Was sind Smart Contracts in einer Blockchain?

Smart Contracts sind einfach Programme, die in einer Blockchain gespeichert sind und ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Sie werden in der Regel verwendet, um die rechtsgültige Ausfertigung eines Vertrags zu automatisieren, so dass alle Beteiligten sofort Gewissheit über das Ergebnis haben, ohne dass ein Vermittler eingeschaltet werden muss oder Zeit verloren geht. Sie können auch einen Workflow automatisieren und die nächste Aktion auslösen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Smart Contracts funktionieren durch einfache "wenn...dann..."- Anweisungen, die in den Code einer Blockchain geschrieben werden. Ein Netz von Computern führt die Aktionen aus, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt und verifiziert wurden. Diese Aktionen können die Freigabe von Geldern an die entsprechenden Parteien, die Zulassung eines Fahrzeugs, das Versenden von Benachrichtigungen oder das Ausstellen eines Tickets umfassen. Die Blockchain wird dann aktualisiert, wenn die Transaktion abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass die Transaktion nicht geändert werden kann und dass nur die Parteien, denen eine Genehmigung erteilt wurde, die Ergebnisse sehen können.
In einem Smart Contract können so viele Bedingungen festgelegt werden, wie nötig sind, um die Teilnehmer davon zu überzeugen, dass die Aufgabe zufriedenstellend erfüllt wird. Um die Bedingungen festzulegen, müssen die Teilnehmer bestimmen, wie Transaktionen und ihre Daten auf der Blockchain dargestellt werden, sich auf die "wenn...dann..."- Regeln einigen, die diese Transaktionen regeln, alle möglichen Ausnahmen untersuchen und einen Rahmen für die Beilegung von Streitigkeiten definieren.
Der intelligente Vertrag kann dann von einem Entwickler programmiert werden. Allerdings stellen Unternehmen, die Blockchain für geschäftliche Zwecke nutzen, zunehmend Vorlagen, Webschnittstellen und andere Online-Tools bereit, um die Strukturierung von Smart Contracts zu vereinfachen.
Sobald eine Bedingung erfüllt ist, wird der Vertrag unverzüglich ausgeführt. Da Smart Contracts digital und automatisiert sind, gibt es keine papierbasierten Prozesse zu bearbeiten und es entsteht kein Zeitaufwand für den Abgleich von Fehlern, die häufig beim manuellen Ausfüllen von Dokumenten entstehen.
Da keine dritte Partei involviert ist und die verschlüsselten Aufzeichnungen der Transaktionen von allen Teilnehmern gemeinsam genutzt werden, muss nicht hinterfragt werden, ob die Informationen zum persönlichen Vorteil verändert wurden.
Blockchain-Transaktionsdatensätze sind verschlüsselt und daher sehr schwer zu hacken. Da jeder Datensatz mit den vorherigen und nachfolgenden Datensätzen in einem Distributed Ledger verbunden ist, müssten Hacker die gesamte Kette verändern, um einen einzigen Datensatz zu ändern.
Smart Contracts machen Zwischenhändler für die Abwicklung von Transaktionen überflüssig und damit auch die damit verbundenen Zeitverzögerungen und Gebühren.
Entdecken Sie, wie Unternehmen von Smart Contracts in aktiven Blockchain-Lösungen profitieren
Sonoco und IBM arbeiten daran, Probleme beim Transport von lebensrettenden Medikamenten durch mehr Transparenz in der Lieferkette zu verringern. Pharma Portal, das auf IBM Blockchain Transparent Supply basiert, ist eine Blockchain-basierte Plattform, die temperaturkontrollierte Pharmazeutika durch die Lieferkette verfolgt, um vertrauenswürdige, zuverlässige und genaue Daten über mehrere Parteien hinweg bereitzustellen.
The Home Depot verwendet Smart Contracts in der Blockchain, um Streitigkeiten mit Lieferanten schnell zu lösen. Durch die Kommunikation in Echtzeit und den besseren Einblick in die Lieferkette bauen sie engere Beziehungen zu den Zulieferern auf und gewinnen so mehr Zeit für wichtige Aufgaben und Innovationen.
Durch den Beitritt zu we.trade, dem von IBM Blockchain ins Leben gerufenen Handelsfinanzierungsnetzwerk, schaffen Unternehmen ein Ökosystem des Vertrauens für den globalen Handel. Als Blockchain-basierte Plattform nutzt we.trade standardisierte Regeln und vereinfachte Handelsoptionen, um Reibungsverluste und Risiken zu reduzieren, den Handelsprozess zu vereinfachen und die Handelsmöglichkeiten für teilnehmende Unternehmen und Banken zu erweitern.
Schaffen Sie ein Blockchain-Ökosystem für den Datenaustausch mit Ihren Partnern in der Lieferkette, mit Transaktionen, die effizienter sind und auf Vertrauen basieren.
Beseitigen Sie unsichtbare Wachstumsbarrieren und erfinden Sie Handel und Handelsfinanzierung neu - mit unserem netzwerkübergreifenden Fachwissen und der führenden Plattform der Branche.
Erzeuger und Groß- und Einzelhändler können Vertrauen schaffen und unsere Lebensmittel sicherer machen, indem sie die Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit in jedem Schritt der Nahrungsmittelversorgung verbessern.
