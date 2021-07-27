Was ist Automatisierung?

Automatisierung wird in der modernen Welt immer allgegenwärtiger und hat unzählige Anwendungen, darunter: Unternehmensanwendungen wie Geschäftsprozessautomatisierung (BPA), AIOps und Unternehmensautomatisierung, industrielle Automatisierungsanwendungen wie die Robotik in der Automobilproduktion und Verbraucheranwendungen wie die Heimautomatisierung.



Automatisierungssoftware und -technologien werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, vom Finanzwesen bis zum Gesundheitswesen, von Versorgungsunternehmen bis zur Verteidigung und praktisch überall dazwischen. Automatisierung kann in allen Aspekten von Geschäftsfunktionen eingesetzt werden, und Unternehmen, die sie am effektivsten einsetzen, können einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erzielen.

Unternehmen nutzen die Automatisierung, um die Produktivität und Rentabilität zu steigern, den Kundenservice und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, Kosten und Betriebsfehler zu reduzieren, Compliance-Standards einzuhalten, die betriebliche Effizienz zu optimieren und vieles mehr. Automatisierung ist eine wichtige Komponente der digitalen Transformation und ist von unschätzbarem Wert für die Skalierung von Unternehmen.