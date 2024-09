Während der letzten Jahrzehnte hat die Automatisierung fast alle Branchen erfasst – von Geldautomaten über Fließbänder bis hin zu Gesundheitssystemen. Aber künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen heben die Automatisierung auf eine ganz neue Ebene. Diese sogenannte „intelligente Automatisierung“ verändert die Art und Weise, wie Menschen und Maschinen interagieren, sodass Unternehmen ihre Effizienz steigern, ihren Umsatz steigern und in schwierigen Märkten erfolgreich sein können.

Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass die Automatisierung enorme Vorteile für das Endergebnis mit sich bringt. Das IBM Institute for Business Value schätzt, dass die durch KI unterstützte Automatisierung allein im Jahr 2022 einen arbeitsbezogenen Mehrwert in Milliardenhöhe generieren wird.

In diesem Artikel wird die sich verändernde Landschaft der Geschäftsautomatisierung untersucht, warum sie jetzt wichtig ist und was bei der Nutzung von Automatisierung in Ihrem eigenen Unternehmen zu beachten ist.