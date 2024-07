Was ist intelligente Automation?

Der Nutzen intelligenter Automation in der heutigen Welt ist branchenübergreifend unverkennbar. Mittels Automation sich wiederholender Aufgaben durch IA können Unternehmen ihre Kosten reduzieren und höhere Konsistenz in ihren Arbeitsabläufen erreichen. Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Transformation nur beschleunigt und zu höheren Investitionen in die Infrastruktur zur Unterstützung der Automation geführt. Da auch die Telearbeit boomt, werden sich Aufgabenbereiche weiterentwickeln. Personen, die Arbeiten auf niedriger Qualifikationsebene erledigen, werden für die Umsetzung und Skalierung dieser Lösungen sowie für andere Aufgaben auf höherer Ebene umverteilt. Manager der mittleren Führungsebene werden ihren Fokus auf die menschlicheren Elemente ihrer Tätigkeit verlagern müssen, um die Motivation der Arbeitskräfte sicherzustellen. Durch Automation werden Wissenslücken der Arbeitskräfte offengelegt und Mitarbeiter werden sich an ihre ständig wechselnden Arbeitsumgebungen anpassen müssen. Das mittlere Management kann diese Übergänge auf eine Art und Weise unterstützen, die Ängste mindert, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter auch in diesen Zeiten der Veränderung belastbar bleiben. Intelligente Automation ist zweifellos die Zukunft der Arbeit. Also wird es für Unternehmen, die auf eine Nutzung verzichten, schwierig werden, in ihren jeweiligen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.