Was ist Process Mining?

Process Mining befindet sich an der Schnittstelle zwischen Business Process Management (BPM) und Data Mining. Während sowohl Process Mining als auch Data Mining mit Daten arbeiten, unterscheidet sich der Umfang der einzelnen Datensätze. Beim Process Mining werden insbesondere Ereignisprotokolldaten verwendet, um Prozessmodelle zu erstellen, die zum Entdecken, Vergleichen oder Verbessern eines bestimmten Prozesses verwendet werden können.

Der Anwendungsbereich von Data Mining ist viel breiter und erstreckt sich auf eine Vielzahl von Datensätzen. Es wird zur Beobachtung und Vorhersage von Verhaltensweisen verwendet, mit Anwendungen in den Bereichen Kundenabwanderung, Betrugserkennung, Warenkorbanalyse und mehr.

Process Mining verfolgt einen stärker datengesteuerten Ansatz für BPM, der in der Vergangenheit manuell verwaltet wurde. BPM sammelt Daten in der Regel eher informell durch Workshops und Befragungen und verwendet dann eine Software, um diese Workflows in Form einer Prozesszuordnung zu dokumentieren. Da die Daten, die diesen Prozesszuordnungen zugrunde liegen, in der Regel qualitativ sind, bietet Process Mining einen eher quantitativen Ansatz für ein Prozessproblem, bei dem der tatsächliche Prozess anhand von Ereignisdaten detailliert beschrieben wird.