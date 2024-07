Was ist Task-Mining?

Task-Mining-Tools sammeln zunächst Daten von den Computern der Benutzer, darunter Tastenanschläge, Klicks, Benutzereingaben, Aufzeichnungen, Screenshots und mehr. Von dort aus können Funktionen zur optischen Zeichenerkennung zusätzlichen Kontext darüber hinzufügen, was der Benutzer tut. Beispielsweise könnten dies Zeitstempeldaten sein, die bei der Zusammenstellung einer allgemeinen Zeitachse der Aktivitäten in einem Teilprozess helfen. Sobald diese Daten entsprechend strukturiert sind, können maschinelle Lernalgorithmen genutzt werden, um Daten in bestimmten Aufgaben im Teilprozess zu gruppieren, wie z. B. „Eine Bestellung aufgeben“. Die Daten können dann mit Ereignisprotokolldaten kombiniert werden, um die Kontextualisierung der Leistung zu unterstützen. Dieser Einblick in die Daten ermöglicht es Unternehmen dann, Engpässe zu erkennen und diese entsprechend zu beheben.