Mithilfe der IT-Automatisierung können Geschäftsbereiche im gesamten Unternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten und von erheblichen Vorteilen wie Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und der Minimierung von Fehlern profitieren. Hier sind einige Unternehmensbereiche, die besonders davon profitieren:



HR und Buchhaltung: Das Versenden von Rechnungen, das Registrieren von Zahlungsinformationen und das Hinzufügen von Mitarbeitern zur Gehaltsliste sind alles Beispiele für manuelle Aufgaben, die eine automatisierte Software hervorragend erledigen kann. Die Automatisierung dieser sich wiederholenden Aufgaben und der Arbeitsabläufe ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren, wie z. B. die Suche nach neuen Anbietern und mehr Zeit für die persönliche Betreuung der Mitarbeiter.

Kundenservice: Kann ganz einfach automatisiert werden. Unternehmen können automatische Stimmungsanalysen verwenden, um Kundenprobleme in sozialen Medien oder in Foren zu identifizieren, und einen Chatbot/virtuellen Assistenten wie Watsonx Assistant verwenden, um Antworten zu automatisieren. Dadurch können Unternehmen die Kosten für die Verwaltung ihres Kundendienstes senken und die Kundenzufriedenheit verbessern, was wiederum kostspielige Wechsel verhindert.

Marketing und Vertrieb: Die Marketingautomatisierung hat diese Disziplin verändert und die Möglichkeit geschaffen, Marketingbotschaften zu personalisieren und Zielgruppen im Rahmen von Werbekampagnen anzusprechen. Auf diese Weise können Unternehmen mit ihren potenziellen und bestehenden Kunden sinnvoller in Kontakt treten und den Return on Advertising Spend (ROAS) optimieren, indem sie die Zeit bis zur Konversion verkürzen.

Gesundheitswesen: Ärzte, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte verbringen viel Zeit mit administrativem Papierkram wie dem Anfertigen von Notizen, dem Eingeben von Informationen in eine Datenbank für Patientenakten und anderem Papierkram. Die IT-Automatisierung kann zunehmend viele Komponenten dieser Aufgaben bewältigen und so die Produktivität und Effizienz verbessern. So haben sie mehr Zeit für die optimale Versorgung und sich mit Forschung und Weiterbildung zu neuen Gesundheitsthemen und Versorgungstrends zu befassen.

Sicherheit: Die Anzahl der Schwachstellen in der modernen Computerumgebung hat in den letzten Jahren aufgrund der Zunahme bösartiger Akteure und der hohen Möglichkeiten von Cyberterrorismus und Hacking drastisch zugenommen. Der Sicherheitsstatus kann nicht davon abhängen, dass Mitarbeiter manuell die Netzwerksicherheit aktualisieren und ad hoc auf Bedrohungen reagieren. Durch die Automatisierung aller Bereiche, von der Datensicherung bis hin zur Verwaltung der Cybersicherheit und des Endgerätschutzes, lassen sich kostspielige Betriebsunterbrechungen vermeiden.