Was ist AIOps?

Der Weg zu AIOps sieht in jedem Unternehmen anders aus. Wenn Sie erst einmal wissen, wo Sie auf Ihrem Weg zu AIOps stehen, können Sie mit der Aufnahme von Tools beginnen, mit deren Hilfe die Teams IT-Betriebsprobleme beobachten, vorhersagen und schnell handeln können. Für die Tools zur Verbesserung von AIOps in Ihrem Unternehmen wünschen Sie sich sicherlich folgende Funktionen:

Beobachtbarkeit: Beobachtbarkeit bezieht sich auf Software-Tools und -praktiken zum Aufnehmen, Aggregieren und Analysieren eines stetigen Stroms von Leistungsdaten aus einer verteilten Anwendung und der Hardware, auf der sie ausgeführt wird. Sie soll eine effektivere Überwachung und Fehlerbehebung der Anwendung gewährleisten, damit die Erwartungen an das Kundenerlebnis, Service Level Agreements (SLAs) und andere Geschäftsanforderungen erfüllt werden können. Diese Lösungen verschaffen Ihnen durch Aggregation und Konsolidierung von Daten eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Anwendungen, Ihre Infrastruktur und Ihr Netz, ergreifen jedoch keine Korrekturmaßnahmen zum Beheben von IT-Problemen. Sie erfassen und aggregieren allerdings IT-Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen in verschiedenen IT-Domänen. Die Endbenutzer werden auf potenzielle Probleme aufmerksam gemacht und von den IT-Serviceteams wird die Umsetzung der erforderlichen Korrekturmaßnahmen erwartet. Die Daten und die entsprechenden Visualisierungen dieser Tools sind zwar wertvoll, schaffen aber eine Abhängigkeit von IT-Organisationen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und auf technische Probleme angemessen zu reagieren. Eine Ressourcenoptimierung, bei der Betriebssysteme von einem Bediener manuell aktualisiert werden müssen, wird in dynamischen Bedarfssituationen wohl nicht von großem Nutzen sein.

Vorhersageanalysen: AIOps-Lösungen können Daten analysieren und korrelieren, damit bessere Einblicke und automatisierte Abläufe entstehen. So können IT-Teams die Kontrolle über die immer komplexeren IT-Umgebungen behalten und die Anwendungsleistung sicherstellen. Die Möglichkeit, Probleme zu korrelieren und einzugrenzen, ist für jedes IT-Betriebsteam ein großer Fortschritt. So werden Probleme schneller erkannt, die andernfalls in der Organisation womöglich überhaupt nicht entdeckt worden wären. Automatische Anomalieerkennung, Alerts und Lösungsempfehlungen verringern die Gesamtausfallzeit wie auch die Anzahl der Vorfälle und Tickets. Die dynamische Ressourcenoptimierung kann mittels Vorhersageanalyse automatisiert werden. Das kann die Anwendungsleistung sicherstellen und gleichzeitig die Ressourcenkosten auch bei stark schwankendem Bedarf gefahrlos senken.

Proaktive Reaktion: Manche AIOps-Lösungen reagieren proaktiv auf unvorhergesehene Ereignisse, wie z. B. nachlassende Leistung und Betriebsunterbrechungen, und bringen Anwendungsleistung und Ressourcenmanagement in Echtzeit miteinander in Einklang. Wenn Metriken für die Anwendungsleistung in Vorhersagealgorithmen einfließen, können sie Muster und Trends erkennen, die sich bei verschiedenen IT-Problemen decken. Wenn IT-Probleme vorhergesagt werden können, bevor sie auftreten, können AIOps-Tools relevante, automatisierte Prozesse einleiten und Probleme schnell beheben. Die Vorteile der intelligenten Automatisierung zeigen sich z. B. in Form einer kürzeren mittleren Erkennungszeit (Mean Time to Detection, MTTD).

Diese Art von Technologie ist die Zukunft des IT Operations Management, denn sie kann zu einem besseren Mitarbeiter- und Kundenerlebnis beitragen. AIOps-Systeme stellen nicht nur sicher, dass IT-Service-Probleme zeitnah behoben werden, sondern bilden auch ein Sicherheitsnetz für IT-Betriebsteams. Es fängt Probleme auf, die sonst aufgrund menschlicher Versäumnisse wie organisatorischer Silos, unterbesetzter Teams usw. durch die Maschen fallen könnten.