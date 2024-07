Mit Instana kann Dealerware nun alle seine Umgebungen überwachen, beobachten und verwalten. Von einer zentralen Stelle aus können die Benutzer sehen, wo Probleme auftreten, die Ursachen verstehen und Abhilfemaßnahmen einleiten.

„Ich habe Instana als Tool zur Fehlerbehebung eingesetzt”, sagt Kenneth Skertchly, Senior DevOps Engineer bei Dealerware. „Es ist großartig, etwas zu haben, mit dem man die Wurzel des Problems in der Infrastrukturansicht zurückverfolgen kann. Es hat Erkenntnisse zu Problemen geliefert, die mir nicht bewusst waren.“

Dealerware kann nun feststellen, warum eine bestimmte Datenbankabfrage oder ein bestimmter Microservice eine hohe Verzögerung aufweist, und wie der Engpass beseitigt werden kann. Mit diesen Informationen und entsprechenden Maßnahmen kann das Unternehmen Verzögerungen entgegenwirken, wenn sie auftreten, und verbessert so die Leistung der Dealerware-Plattform und die Customer Experience. Wenn bei einem bestimmten Service Verzögerungen auftreten, kann das Entwicklungsteam das UI-Team entsprechend in Kenntnis setzen, sodass bestimmte Funktionen ausgeblendet werden können.

Diese Fähigkeit war vor allem nach den Veränderungen in der Branche zu Beginn des Jahres 2020 wichtig, als Dealerware die Betriebsabläufe anpassen und auf kontaktlose Abläufe umstellen musste. Das Unternehmen stellte fest, dass es in einigen Fällen bis zu 10 Minuten dauerte, bis die per SMS versandten Verträge beim Kunden ankamen.

Mithilfe von Echtzeitdaten von Instana und AWS CloudWatch stellte das DevOps-Team fest, dass die Textnachrichten bei Jobs mit längerer Laufzeit in die Warteschlange gestellt wurden. Das Team war in der Lage, die Warteschlangen zu separieren, sie zu überwachen und Alerts einzurichten, was zu einer beschleunigten Zustellung führte – mit einer Verkürzung von 10 Minuten auf 10 bis 12 Sekunden.

Die weiteren Schritte für Dealerware

Da die Verzögerungen nun unter Kontrolle sind, konzentriert sich das Team auf die Entwicklung neuer Plattformfunktionen und -merkmale sowie die Beschleunigung des CI/CD-Prozesses (Continuous Integration, Continuous Delivery).

Bryce Hendrix, Lead Platform Architect bei Dealerware, erklärt: „Mit Instana wollen wir im Routinebetrieb eine kalkulierbare Verzögerung erreichen. Unser Ziel ist es, Serviceaufrufe in weniger als 250 Millisekunden abzuwickeln. Dabei geht es nicht nur um Notfallsituationen. Wir sind im Routinebetrieb in der Lage, die Leistung zu verbessern, und so können wir unser Ziel von 250 Millisekunden erreichen. Instana macht das möglich.“

Das Entwicklungsteam möchte die Nutzung von Instana auch auf andere Teams ausweiten, insbesondere auf Marketing und Kundensupport. Diese Teams wollen sich möglicherweise nicht so intensiv mit den Daten beschäftigen wie die Entwicklungs- und Betriebsteams, aber die für ihr Geschäft relevanten allgemeinen Metriken liefern wertvolle Erkenntnisse.

Hier kommen die anpassbaren Dashboards von Instana ins Spiel. Anstatt auf einen einzigen Monitor im Office zu schauen, können einzelne Benutzer Widgets erstellen, die für sie relevante Metriken anzeigen, und diese zu maßgeschneiderten Landing-Pages zusammenstellen, die sie morgens bei Arbeitsbeginn als Erstes sehen.