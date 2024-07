Die optimale Leistung Ihrer Anwendungen und die Bereitstellung eines hochwertigen Benutzererlebnisses für Ihre Kunden und Stakeholder sind geschäftskritisch. Es ist jedoch nicht einfach, mit den heutigen dynamischen Anwendungsumgebungen Schritt zu halten. Für die Überwachung des modernen Anwendungs-Stacks – einschließlich cloudnativer Anwendungen, Container und Microservices mit hochkomplexen Abhängigkeiten – benötigen Sie Funktionen, die über die manuelle, isolierte und oft kontextlose Überwachung hinausgehen, die von herkömmlichen APM-Tools angeboten wird. IBM Instana Observability wurde für die Cloud entwickelt und bietet Ihnen die nächste Generation von APM-Intelligenz – umfassende unternehmensweite Beobachtbarkeit, die Ihnen einen schnellen, automatisierten und kontextabhängigen Einblick in den Zustand und die Verfügbarkeit Ihrer gesamten Anwendungsumgebung ermöglicht. Damit können Ihre Teams Diagnosen durchführen, Reaktionszeiten verkürzen, die Anwendungsleistung optimieren und CI/CD-Pipelines beschleunigen. E-Book Nutzen Sie automatisierte APM, um CI/CD zu beschleunigen und die Anwendungsleistung zu steigern. Lesen Sie die Lösungsübersicht zu Instana Observability

Vorteile Probleme schneller erkennen und lösen Reduzieren Sie Ihre MTTD und MTTR mit Beobachtbarkeit in Echtzeit. Instana automatisiert jeden Aspekt von APM – Erkennung, Abhängigkeitszuordnung, Überwachung, Traceerstellung, Ursachenanalyse und Feedback – ohne Stichproben oder blinde Flecken, sodass sich Ihre DevOps-Teams auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Optimieren der Anwendungsleistung Optimieren Sie die Leistung proaktiv mit kontextbezogenen Erkenntnissen aus dem Dynamic Graph von Instana, der die Beziehungen zwischen allen Anwendungskomponenten in Echtzeit erfasst und modelliert. Mit dem Kontext-Handbuch von Instana können alle Benutzer Probleme diagnostizieren und die Auswirkungen festlegen. Umsetzbare intelligente Alerts Verhindern Sie Probleme mit Alerts, die von KI und maschinellem Lernen unterstützt werden. Instana bietet einen ausführlichen Vorfallsbericht, der alle entsprechenden Ereignisse mithilfe von Dynamic Graph korreliert. Der resultierende einzelne Alert enthält einen Wirkungsbericht mit Details, um eine schnelle Auflösung des Vorfalls zu ermöglichen. Verbesserung des Kundenerlebnisses Steigern Sie die Konvertierungsraten mit umfassenden Visualisierungen jeder Endbenutzerinteraktion, die Sie optimieren können, um außergewöhnliche Erfahrungen bereitzustellen. ExaVault konnte durch die Implementierung von IBM Instana APM die Kundenerfahrung verbessern und die MTTR um 56,6 % senken. Problemlos zugänglich und zu verwenden Stellen Sie den Teams in Ihrem Unternehmen eine einfach zu bedienende APM-Plattform zur Verfügung, die alle Beteiligten unterstützt, nicht nur APM Hauptbenutzer. Mit Instana erhalten alle Mitarbeiter in den Bereichen DevOps, SRE, Plattform-Engineering, ITOps und Entwicklung die Daten, die sie benötigen, mit dem nötigen Kontext.

Funktionen Full-Stack-APM Bietet vollständig dezentrale Traceerstellung – ohne Stichprobenziehung – für Ihren gesamten Anwendungsstack, einschließlich Browser und mobile Apps, Datenbanken und einzelner Codezeilen. Ermöglicht es Ihnen, Leistungsprobleme automatisch zu beobachten, zu überwachen und zu beheben, bevor sie sich auf die Benutzerfunktionalität auswirken. Weitere Informationen zum automatisierten APM Automatische Erkennung und Überwachung Hilft bei der Ermittlung aller Komponenten einer Anwendung und bietet eine grafische Darstellung der Topologie der Anwendung. Die kontinuierliche Erkennung definiert die sich entwickelnde Abhängigkeitskette des Dynamic Graph und ermöglicht sowohl zeitliche als auch räumliche deterministische Analysen. Weitere Informationen über die automatische Erkennung Überwachung und Alertausgabe in Echtzeit Überwacht die Anwendungsleistung in Echtzeit (sekundengenaue Granularität) und benachrichtigt IT-Teams in weniger als drei Sekunden, wenn Probleme mit der Anwendungsleistung erkannt werden. Weitere Informationen zur API-Alertausgabe Dezentrale Traceerstellung Hilft bei der Verfolgung von Transaktionen über verschiedene Komponenten einer Anwendung hinweg und bietet Einblicke in die Leistung einzelner Komponenten und deren Interaktion. Weitere Informationen zur dezentralen Traceerstellung Unbegrenzte Analysen Stellt Datenanalyse- und Berichtsfunktionen bereit, mit denen IT-Teams die Anwendungsleistung im Zeitverlauf verfolgen, Trends erkennen und fundierte Entscheidungen zur Kapazitätsplanung und Infrastrukturoptimierung treffen können. Weitere Informationen über unbegrenzte Analysen Ursachenanalyse Erkennt automatisch Änderungen, Probleme und Vorfälle, um die Zeit für die Untersuchung der Ursachen aller Serviceauswirkungen Ihrer Anwendungen drastisch zu verkürzen. Weitere Informationen zur Ursachenanalyse

Über 300 unterstützte Technologien Instana lässt sich in andere Überwachungstools wie Protokollverwaltung und Netzwerküberwachungstools wie IBM Turbonomic integrieren, um eine umfassende Sicht auf die Anwendungsleistung in der gesamten IT-Infrastruktur ohne Plug-ins oder Anwendungsneustarts zu erhalten. Unterstützte Technologien kennenlernen

Ergebnisse 56,6 % Reduzierung der MTTR Seit ExaVault IBM Instana verwendet, ist die MTTR für kundenrelevante Fehler erheblich gesunken. Kundenreferenz lesen 99,99 % Anwendungsverfügbarkeit Durch den Einsatz von Instana zur Überwachung aller Anwendungen an einem Ort übertrifft Enento seine SLAs und stellt ein zuverlässigeres Kundenerlebnis bereit. Kundenreferenz lesen

Instana bietet einen vollständigen Überblick über den Betrieb unserer Services und hilft uns dabei, unsere Ziele hinsichtlich Leistung, Reliabilität und Kostenoptimierung zu erreichen. Jorge Tome Hernando Director of IT Architecture, Operations, Security and Workplace PRISA Tecnologia Kundenreferenz lesen