Als Rick Stover Ende 2019 als Senior Vice President (SVP) of IS Infrastructure und Chief Technology Officer (CTO) zu Providence kam, war er mit einem enormen Budgetproblem konfrontiert, das von Tag zu Tag zu wachsen schien. Durch die COVID-19-Pandemie verschärfte sich die Notwendigkeit, die Ressourcenverschwendung zu reduzieren und die Kosteneffizienz aufrechtzuerhalten, auch wenn die Gesundheitseinrichtungen weltweit mit der Aussicht auf eine überwältigende Nachfrage nach medizinischer Akutversorgung zu kämpfen hatten.

Als die Pandemie begann, wurde Bryan de Boer als Executive Director Teil des Providence-Teams. Er war für die Microsoft Azure-Migration des Unternehmens verantwortlich. Diese Migration steckte noch in der Anfangsphase – und es war ein gewaltiges Unterfangen. Parallel dazu liefen weitere Initiativen zur Beseitigung technischer Schulden und zur Rationalisierung des Anwendungsportfolios des Unternehmens.

Zusätzlich zu den technischen Herausforderungen der Azure-Migration gab es auch kulturelle und fachliche Herausforderungen. Die umfangreiche Nutzung von Standardsoftware (COTS, Commercial off the Shelf-Lösungen) und der Mangel an interner Softwareentwicklung führten zu einer Gemeinschaft von Anwendungseigentümern, die in erster Linie aus „Anwendungsanalysten“ mit eingeschränkten Infrastrukturkenntnissen bestand. Dadurch wurde die Kontrolle an die Drittanbieter von Anwendungen abgegeben und Providence geriet ins Hintertreffen, da das Unternehmen nicht in der Lage war, gemeinsame technische Verfahren und Standards zu entwickeln, die für die Modernisierung des Anwendungsportfolios erforderlich sind. De Boer erinnert sich: „Die Ideen von Cloud-Elastizität, Flexibilität und Optimierung waren diesem Unternehmen völlig fremd ... Server waren feste Ressourcen, die man kaufte. Es waren physische Ressourcen, die einfach nur da waren, und die man einmalig im Voraus kaufen musste. Es musste ein konzeptioneller Paradigmenwechsel stattfinden.“