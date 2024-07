Geschäftsleistung ist IT-Leistung. Die explosionsartige Zunahme der generativen KI und der damit verbundenen Möglichkeiten setzt IT-Abteilungen jetzt noch mehr unter Druck, die richtigen Geschäftsergebnisse und die besten Customer Experiences zu liefern – und das alles zu den geringstmöglichen Kosten.

Das Portfolio an AIOps-Lösungen von IBM bietet eines der vollständigsten und am besten integrierten Sets an modularen Automatisierungstechnologien. Mit unseren KI-gestützten Lösungen für einen effizienteren IT-Betrieb konnten unsere Kunden ihre Leistung deutlich steigern, so z. B. durch:

- 50 % kürzere mittlere Reparaturzeit (MTTR)

- 99,99 % Anwendungsverfügbarkeit

- Reduzierung der Cloud-Kosten um 50 %

- Einsparungen von 2 Millionen USD bei gleichzeitiger Gewährleistung der App-Leistung