Rabobank (link resides outside of ibm.com) wurde vor 125 Jahren gegründet und ist eine kooperative Bank mit Hauptsitz in den Niederlanden, die Privatkunden und kommerzielle Kunden eine Vielzahl von Finanzprodukten in Bereichen wie Immobilien, Hypotheken und Leasinglösungen bietet. Die Rabobank hat sich von Anfang an der Schaffung einer zukunftsfähigen Gesellschaft verschrieben, die wichtige soziale Herausforderungen bewältigen kann.