Die SaaS-Version von IBM Sterling OMS ermöglicht das Bestell- und Bestandsmanagement in Echtzeit für viele Marken, die in den USA und international bekannt sind, von riesigen Online-Marktplätzen bis hin zu beliebten Shops für Mode und Geschenke für Kinder. Diesen Unternehmen geht Geld verloren, wenn das OMS-System auch nur eine Minute lang ausfällt. Am Black Friday oder zu anderen saisonalen Spitzenzeiten können es Millionen sein.

Das Sterling OMS-Team bei IBM versteht, was auf dem Spiel steht, und verpflichtet sich gegenüber den Kunden zu einem Service Level Agreement (SLA) mit einer Verfügbarkeit von 99,9999 %. Aber die Einhaltung dieses SLA ist keine einfache Aufgabe.

IBM Sterling OMS SaaS-Technologie-Stack

Datenbankkomponenten: IBM Db2, NoSQL, Cassandra, MongoDB, Elastic Search

Nachrichten: IBM MQ, Kafka

Softwaredefiniertes Netzwerk (SDN): ISTIO Service Mesh

Apache Spark und Apache Hadoop zur Unterstützung von KI-Workloads

20+ IBM Cloud Kubernetes Service Cluster, 900+ Worker-Knoten, 60.000 aktive Container

In Kürze erhältlich: Large Language Models (LLM) KI-Anwendungsfälle zur Verbesserung der Services für Call-Center

Die SaaS-OMS-Lösung hostet mehr als 300 –Client-Umgebungen und integriert sie mit einem vielfältigen Technologie-Stack. „Jede Kundenumgebung ist sowohl komplex als auch einzigartig“, sagt Pradeep Nanjundaswamy, Director of Order Management Development bei IBM. „Für jede Implementierung gibt es mindestens etwa 20 Integrationen mit externen Systemen wie Zahlungssystemen, ERP und Lieferservices.“ Die Überwachung der Leistung des gesamten heterogenen Stacks ist unabdingbar; Jede Komponente ist entscheidend für die insgesamt hohe Verfügbarkeit.