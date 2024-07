APIS IT hat die Lösungen IBM® Instana Observability und IBM® Turbonomic integriert, um jederzeit einen vollständigen Einblick in den Status kritischer Anwendungen und der IT-Infrastruktur zu erhalten. Die Observability von Anwendungen in Kombination mit einer kontinuierlichen Optimierung der Infrastruktur hilft der Agentur, Anwendungsprobleme und Ressourcenüberlastungen zu erkennen, noch bevor Endbenutzer davon betroffen sind.

Durch die Nutzung der „Smart Alerts“-Funktion von Instana definiert APIS IT Kriterien für die App-Leistung, die automatische Warnungen auslösen. Im Hinblick auf die Infrastruktur folgt das Unternehmen den automatischen Ressourcenempfehlungen von Turbonomic, um die Leistung zu unterstützen und gleichzeitig die Verschwendung auf Virtual Machines und cloudnativen Plattformen zu minimieren.



Durch die Kombination von Instana und Turbonomic kann APIS IT die Anwendungen von Anfang bis Ende überwachen und hat so einen zentralen Überblick über seine Anwendungen und Infrastruktur. Beide Lösungen sind cloudnativ konzipiert und werden auf einem Private Cloud Red Hat OpenShift-Cluster eingesetzt, was zusätzliche Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht, um die sich ständig ändernden Anwendungsanforderungen zu unterstützen.



Um es mit den Worten von Franjo Piskur, Leiter der Abteilung Distributed IT bei APIS IT, zu sagen: „Zusammen nehmen Instana und Turbonomic den Stress aus dem Application Performance Management heraus.“