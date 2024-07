Sartini und sein Team erbringen Services in drei Schwerpunktbereichen: ITIL Services, Cognitive Services und Business Services. Zu ihren Services zählen unter anderem Multi-Cloud-Management, Application Performance Management, fortlaufende Überwachung von Schwachstellen und Konformität sowie die Optimierung der Hybrid-Cloud-Kosten. Ihre typischen Kunden haben zwischen 100 und 500 Server und unterhalten Umgebungen vor Ort, in Azure und Amazon Web Services (AWS) sowie in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Das Team von BlueIT betreut auch 50 SAP-Umgebungen. „Beim Onboarding eines neuen Kunden starten wir heute mit der Implementierung von Turbonomic und nutzen dann Instana, um die Anwendungsleistung während der kritischen Releases der Kunden zu gewährleisten“, erklärt Sartini.

Angesichts der Heterogenität der Umgebungen ihrer Kunden ist es entscheidend, dass Sartini und sein Team über die Tools verfügen, die sie benötigen, um jeden neuen Kunden effizient zu unterstützen und kontinuierlich die Anwendungsleistung zu optimieren. Die einfache Bereitstellung und Zeit bis zur Wertschöpfung sind entscheidend. „Wir haben festgestellt, dass die Erstkonfiguration von Turbonomic und Instana einfach und direkt funktioniert“, bemerkt Sartini. Im Laufe eines einzigen Tages können beide Tools bereitgestellt werden und proaktiv mit der Identifizierung von Größenänderungsmöglichkeiten beginnen. Instana verfügt über einen einzigen Agenten, der in wenigen Minuten installiert werden kann, während Turbonomic in wenigen Stunden installiert werden kann. „Beim Onboarding eines neuen Kunden können wir jetzt mit wenigen Klicks zeigen, wie Turbonomic und Instana in ihrer eigenen Umgebung arbeiten können", erklärt Sartini. Turbonomic bietet KI-gestützte Hybrid-Cloud-Kostenoptimierung, während Instana Infrastrukturüberwachung und -beobachtbarkeit bereitstellt. „Jedes Tool verfügt über ein umfangreiches Dashboard, das einfach zu navigieren ist und sofort umsetzbare Erkenntnisse bietet,“ bemerkt Sartini.

Vor Beginn der Nutzung von AIOps stützte sich das Team von BlueIT auf unterschiedliche Überwachungstools und manuelle Eingriffe, um die Umgebungen seiner Kunden zu optimieren. Jetzt haben sie eine Full-Stack-Ansicht und KI-gestützte Automatisierung, die ihnen hilft, Ressourcenengpässe zu identifizieren, bevor die Endbenutzerfunktionalität beeinträchtigt wird. „Das größte Potenzial des KI-Ansatzes liegt darin, dass diese Tools [Turbonomic und Instana] uns proaktiv zeigen, wo potenzielle Probleme sind, und Maßnahmen zur Ressourcenbeschaffung empfehlen, um die Dimensionierung der Ressourcen zu verbessern und die Leistung sicherzustellen“, erläutert Sartini.

Durch Nutzung dieser neuen Lösung und Reduzierung der Abhängigkeit von manuellen Eingriffen, hat das Team Zeit gewonnen, um jedem Kunden zu helfen, die digitale Transformation zu beschleunigen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. „Das Nachhaltigkeitsparadigma in der IT beruht auf der Fähigkeit eines Unternehmens, das richtige Gleichgewicht zwischen Ressourcenzuweisung und Endbenutzerfunktionalität zu erreichen. Meiner Meinung nach ist die Implementierung von Turbonomic und Instana zweifelsfrei der beste Weg, um Ihre Infrastruktur richtig zu dimensionieren und Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, ohne die Leistung zu opfern“ argumentiert Sartini.