Die meisten ExaVault-Kunden führen automatisierte, systemübergreifende Dateiübertragungen durch, wie z. B. die Übertragung von Daten von einem Kassensystem zu einer Analyseplattform oder einem Bestandsverwaltungssystem. Die API von ExaVault verarbeitet durchschnittlich 35.000 Anfragen pro Minute und über 50 Millionen Anrufe täglich. Während die Dateiübertragungen automatisiert sind, verlassen sich die Parteien auf beiden Seiten der Übertragung auf diese Automatisierungen, um geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

Wenn wir untergehen, verlieren unsere Kunden Geld“, sagt Ordal.

Für die einzelnen ExaVault-Kunden steht viel auf dem Spiel, und jeder von ihnen nutzt ExaVault auf eine etwas andere Art und Weise, wobei sie häufig über die Entwickler-API benutzerdefinierte Funktionen erstellen. Der gesamte Kundenstamm von ExaVault ist nicht von allen Problemen betroffen – tatsächlich erlebt oft nur ein einziger Kunde eine Verlangsamung. In diesem Fall muss das Team von ExaVault jedoch in der Lage sein, zu sehen, was der Kunde erlebt, und das Problem zu beheben.

Vor der Umstellung auf die IBM® Observability by Instana®-Lösung verwendete ExaVault ein Überwachungssystem, mit dem es nahezu unmöglich war, granulare, kundenspezifische Informationen zu erhalten. „Wir konnten Transaktionen nicht mit ihrer Benutzer-ID versehen und dann auf das spezifische Kundenproblem herunterfiltern“, erklärt Tom Fite, Senior Backend Engineer bei ExaVault. Spezifische Kundenprobleme können in Durchschnittswerten völlig untergehen - wenn ein einzelner Kunde eine Verlangsamung erfährt, wird dies in einem Überwachungssystem, das nur einen ganzheitlichen Überblick bietet, überhaupt nicht angezeigt.