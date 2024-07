„Wir beobachteten, dass Turbonomic unser Geschäft sehr schnell verändert hat. Das Tool hat sich in den ersten drei, vier Monaten bezahlt gemacht. Anfangs hatten wir gerade wegen der Einsparungen in der Public Cloud nach einer Lösung gesucht, aber im Laufe der Zeit konnten wir auch Leistungsverbesserungen in unserer Public Cloud und unserer lokalen Umgebung feststellen“, erklärt Ber. Über einen Zeitraum von 90 Tagen beobachtete das Team, dass das Tool mehr als 5.800 automatisierte Aktionen durchführte, die nicht nur die Anwendungsleistung verbesserten, sondern auch zu erheblichen finanziellen Einsparungen führten. So erzielte Natura in den ersten zwölf Monaten nach der Implementierung von Turbonomic Einsparungen von über 260.000 US-Dollar bei den Ausgaben für die Public Cloud.

ScaleUP Consultoria spielte dabei eine Schlüsselrolle. Das Unternehmen half Natura nämlich dabei, seine betrieblichen Abläufe noch effizienter zu gestalten und gleichzeitig seine Position als Branchenführer zu verteidigen und seine Markenpositionierung gegenüber seinen Kunden und Verbrauchern zu stärken.

Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Natura hat sich das IT-Team zum Ziel gesetzt, den Energieverbrauch in den wichtigsten Rechenzentren um 5 % im Vergleich zum Vorjahr zu senken. Da IBM Turbonomic eine deutliche Senkung der Ressourcennutzung ermöglicht, hilft es Ber und seinem Team auch dabei, ihr Nachhaltigkeitsziel zu erreichen. „Wenn ich meine Ressourcen mit IBM Turbonomic besser verwalte und sehe, dass ich mit weniger mehr erreichen kann, ohne neue Hardware anschaffen zu müssen, profitiere ich von einer höheren Energieeffizienz, die folglich unser Ziel der Kohlenstoffreduzierung unterstützt“, erklärt er.