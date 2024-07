Was ist Cloud-Migration?

Der erste Schritt im Workflow ist die Planung der Cloud-Migration, die den Business Case für die Migration klar formuliert. Sobald das Team das „Warum“ ermittelt hat, ist es wichtig, eine gründliche Bewertung der vorhandenen IT-Infrastruktur, Anwendungen und Daten vorzunehmen. Nur so kann man ermitteln, was für die Migration geeignet ist, und Abhängigkeiten finden, um die man sich kümmern muss. In dieser Phase führen Teams in der Regel die folgenden Schritte durch:

Inventarisierung und Kategorisierung von Apps und Daten





Analyse der Abhängigkeiten und Wechselwirkungen von Anwendungen





Bewertung von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen





Beurteilung der Anforderungen an Leistung und Skalierbarkeit





Festlegung von Migrationszielen und Prioritäten





Identifizierung potenzieller Herausforderungen bei der Migration