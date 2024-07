VMware-Virtualisierungstechnologie ist in den Unternehmen allgegenwärtig. VMware repräsentiert 80 % des Virtualisierungsmarktes, und 100 % der Fortune-100-Unternehmen nutzen VMware zur Virtualisierung ihrer Rechenzentren vor Ort. Es überrascht nicht, dass die meisten Cloud-Anbieter eine VMware-Infrastruktur für das Hosting von Anwendungen anbieten, und einige bieten spezialisierte Tools und Services zum Lift-and-shift von VMware-Migrationen in ihre Clouds an.

Für die Lift-and-shift-Migration eines vorhandenen VMware-Workloads sollte das lokale Rechenzentrum und das Cloud-Zielrechenzentrum denselben zugrunde liegenden VMware ESXi-Hypervisor und einen gemeinsamen Satz von VMware- und vSphere-API-kompatiblen Verwaltungstools und -scripts verwenden. Der Cloud-Anbieter sollte über ein Betriebsteam mit den Fähigkeiten und der Erfahrung verfügen, um den VMware-Software-Stack zu verwalten.

Die Schlüsseltechnologie, die eine Lift-and-shift-VMware-Migration vereinfacht, ist VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), ein Tool, das das lokale Netz im Wesentlichen auf eine VMware-Umgebung in der Cloud erweitert, um eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur schnell zu implementieren. HCX ermöglicht eine sichere, umfangreiche Migration von Tausenden von virtuellen Maschinen (VMs) von der lokalen Umgebung in die Cloud, die Verwaltung und den Betrieb von lokalen und Cloud-Workloads mit denselben Tools, Scripts und Fähigkeiten sowie die Implementierung der Replikation und Wiederherstellung Ihrer lokalen Workloads in der Cloud.