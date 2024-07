Sicherung und Wiederherstellung von Windows 10



Windows 10 Backup and Restore erstellt regelmäßig vollständige Image-Backups Ihrer Dateien nach einem von Ihnen angegebenen Zeitplan. Es kann auch ein Backup-Image Ihres gesamten Systems – Betriebssystem, Anwendungen, Dateien, Einstellungen usw. – erstellen, sodass Sie bei Bedarf alles wiederherstellen können. Ein zusätzliches Tool namens Dateiversionsverlauf kann so eingestellt werden, dass automatisch mehrere Versionen einer Datei gespeichert werden, damit Sie die Datei zu einer gewünschten Version oder zu einem gewünschten Zeitpunkt wiederherstellen können.

Zeitmaschine



Time Machine wurde in Apple MacOS integriert und führt automatisch stündliche, tägliche und wöchentliche Backups Ihres gesamten Mac-Systems durch. Es kann die Sicherungskopie auf Ihrem Mac, einem externen Laufwerk oder einer AirPort Time Capsule (falls Sie eine haben - Apple stellt sie nicht mehr her) speichern. Wenn es an der Zeit ist, Dateien wiederherzustellen, können Sie mit Time Machine veraltete Backups durchblättern, um den gewünschten Wiederherstellungspunkt auszuwählen. Du kannst auch Dateien auf deinem Mac — wie Dokumente, Fotos und Songs — in iCloud sichern.

Backup und Wiederherstellung von SQL-Datenbanken



Sie können MySQL-, PostgreSQL- und SQL-Datenbanken einfach über die Befehlszeile oder mit separat verfügbaren Drittanbieter-Tools sichern und wiederherstellen.

iPhone



Sie können Ihr iPhone mit iTunes auf Ihrem Computer oder mit iCloud in der Cloud sichern. Abhängig von der Datenmenge, die Sie auf Ihrem Telefon gespeichert haben, müssen Sie möglicherweise zusätzlichen iCloud-Speicher erwerben.

Android sichern und zurücksetzen



Android Backup and Reset ist ein Backup-Tool, das in alle Android-Mobilgeräte integriert ist und Ihre Daten und Einstellungen in Google Drive sichert. Darüber hinaus bieten einige Hersteller von Android-Telefonen, wie z. B. Samsung, ihre eigenen Sicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen und Datenspeicherdienste an.