Was ist PostgreSQL?

IBM Cloud Databases for PostgreSQL ist ein vollständig verwaltetes Datenbankangebot, das die Datenbankverwaltung vereinfacht und es Entwicklern ermöglicht, sich wieder auf die Entwicklung neuer, innovativer Produkte zu konzentrieren.Bei Databases for PostgreSQL müssen Sie kein Experte für das Konfigurieren von PostgreSQL für Ihr Unternehmen sein. Die jahrelange Erfahrung von IBM in den Bereichen PostgreSQL-Administration, Datenbankmanagement und cloudbasierte Integrationen gibt Ihnen die Gewissheit, dass sich die Sicherheit, Compliance, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit Ihres Unternehmens in den richtigen Händen befindet.