Support und Services von verschiedenen Anbietern

Was wir tun IBM Support Services for Multivendor bietet eine verbesserte Wartungserfahrung, indem es einen Single Point of Contact für verschiedene OEM-Hardware- und Softwareprodukte bietet, um die Unterstützungsanforderungen für Server, Speicher, Netzbetrieb, Sicherheit und Softwarewartung optimal zu erfüllen. Darüber hinaus trägt es dazu bei, die Aktualität der Daten zu wahren und durch eine einzige verantwortliche Stelle eine rechtzeitige Problemlösung zu gewährleisten. IBM verfügt über eine weltweite Präsenz und ist so in der Lage, rund um die Uhr schnellen Zugriff auf erfahrene technische Supportmitarbeiter mit einem umfassenden Hardware- und Software-Supportpaket anzubieten, mit deren Hilfe Sie Abhängigkeiten im gesamten Kundenportfolio erkennen können. IBM Support-Services für verschiedene Server, Speicher, Netzwerke und Sicherheitsfunktionen von verschiedenen Anbietern