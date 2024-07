IBM® Storage Insights wurde dafür konzipiert, rasch Ergebnisse zu liefern. Laden Sie den Datenkollektor auf einen Server in Ihrem Rechenzentrum herunter.Dieser Server erfasst Speicherbelegungsmetriken und sendet sie für die Bereitstellung von Speicheranalysen über einen gesicherten Kanal an Storage Insights in der IBM® Cloud. Die Lösung gibt anhand von Metrikdaten, deren Analyse mit Tabellenkalkulationsprogrammen in der Regel Wochen dauern würde, rasch Erkenntnisse und Empfehlungen aus.