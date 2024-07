Unter Containerisierung versteht man das Zusammenfassen von Softwarecode mit den für die Ausführung des Codes erforderlichen Betriebssystembibliotheken und Abhängigkeiten zu einer einzigen ausführbaren Datei, die als Container bezeichnet wird und in jeder Infrastruktur konsistent ausgeführt werden kann. Container sind portabler und ressourceneffizienter als virtuelle Maschinen (VMs) und haben sich de facto zu den Recheneinheiten moderner cloudnativer Anwendungen entwickelt.



Die Containerisierung ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen schneller und sicherer zu erstellen und bereitzustellen. Bei Verwendung traditioneller Methoden wird Code in einer ganz bestimmten Computerumgebung entwickelt; bei einem Transfer in eine andere Umgebung kann dies dann zu Fehlern und Defiziten führen. Zum Beispiel dann, wenn ein Entwickler Code von einem Desktop-Computer auf eine virtuelle Maschine (VM) oder von einem Linux- auf ein Windows-Betriebssystem überträgt. Die Containerisierung räumt dieses Problem aus dem Weg: Sie bündelt den Anwendungscode zusammen mit den zugehörigen Konfigurationsdateien, den Bibliotheken und den Abhängigkeiten, die für die Ausführung erforderlich sind. Dieses vollständige Paket von Software (Container) wird vom Hostbetriebssystem abstrahiert und ist also eigenständig und portabel und kann problemlos auf jeder Plattform oder Cloud ausgeführt werden.

Das Konzept der Containerisierung und Prozessisolierung ist eigentlich schon Jahrzehnte alt, aber das Aufkommen der quelloffenen DockerEngine im Jahr 2013 – ein Industriestandard für Container mit einfachen Entwicklertools und einem universellen Packaging-Ansatz – beschleunigte die Einführung dieser Technologie. Heute nutzen Unternehmen die Containerisierung zunehmend, um neue Anwendungen zu erstellen und bestehende Anwendungen für die Cloud zu modernisieren. In einer aktuellen IBM Umfrage (PDF, 1,4 MB) gaben 61 % der Unternehmen, die Container einsetzen, an, dass sie 50 % oder mehr der neuen Anwendungen, die sie in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, in Containern nutzen. 64 % der Unternehmen, die Container einsetzen, erwarten, dass 50 % oder mehr ihrer bestehenden Anwendungen in den nächsten zwei Jahren in Containern eingesetzt werden.

Container werden oft als „leichtgewichtig“ bezeichnet, was bedeutet, dass sie sich den Betriebssystemkern des Rechners teilen und nicht den Aufwand verursachen, der durch die Zuordnung eines Betriebssystems zu jeder Anwendung entsteht. Container haben von Natur aus eine geringere Kapazität als eine VM und benötigen weniger Anlaufzeit, sodass weitaus mehr Container mit derselben Rechenkapazität wie eine einzelne VM betrieben werden können. Auf diese Weise werden höhere Servereffizienzen erreicht und es fallen weniger Server- und Lizenzierungskosten an.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Containerisierung es ermöglicht, Anwendungen „einmal zu schreiben und überall auszuführen“. Diese Portabilität beschleunigt die Entwicklung, verhindert die Bindung an einen Cloud-Anbieter und bietet weitere bemerkenswerte Vorteile wie Fehlerisolierung, einfache Verwaltung, vereinfachte Sicherheit und mehr (siehe unten).