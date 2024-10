Was ist eine Zentrale Recheneinheit (CPU)?

Computer werden heute als ein so grundlegender Bestandteil des modernen Lebens verstanden, dass es sich anfühlt, als wären sie schon immer da gewesen. Aber das ist natürlich nicht der Fall.

Man sagt, dass die Technologie auf den Schultern von Giganten steht. In der Geschichte der Computertechnik gab es zum Beispiel frühe Visionäre, deren verschiedene Experimente und Schriften die nächste Generation von Denkern prägten, die wiederum weitere Ideen über das Potenzial der Computertechnik hatten, und so weiter.

In der Neuzeit begann die Geschichte der Computertechnik im Zuge eines Konflikts. Während des Zweiten Weltkriegs beauftragte die US-Regierung eine Gruppe der Moore School of Electrical Engineering an der University of Pennsylvania. Ihre Mission war es, einen vollständig elektronischen Computer zu entwickeln, der Entfernungsangaben für Artillerie-Reichweitentabellen genau berechnen konnte. Unter der Leitung des Physikers John Mauchly und des Ingenieurs J. Presper Eckert Jr. begannen die Arbeiten Anfang 1943.

Die Rechenmaschine, die sie Anfang 1946 fertigstellten, hieß ENIAC (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) — und das war buchstäblich und bildlich eine riesige Entwicklung.

Die Kosten für ENIAC beliefen sich auf 400.000 US-Dollar (inflationsbereinigt etwa 6,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2024). Sie wurde in einem Keller der Moore School errichtet und nahm satte 1.500 Quadratmeter Grundfläche ein. Es wurde eine atemberaubende Anzahl von Computerkomponenten benötigt, darunter mehr als 17.000 Vakuumröhren, 70.000 Widerstände, 10.000 Kapazitäten, 6.000 Schalter und 1.500 Relays. In einer vielsagenden Vorahnung erzeugten die Vakuumröhren so viel Wärme, dass ENIAC eine eigene spezielle Klimaanlage benötigte.

Obwohl ENIAC über eine primitive CPU verfügte, war sie für ihre Zeit ein Wunderwerk und konnte bis zu 5.000 Gleichungen pro Sekunde verarbeiten. Als der Zweite Krieg endete, wurde ENIAC sofort in den sich abzeichnenden Kalten Krieg auf amerikanischer Seite einbezogen. Ihre erste Aufgabe bestand darin, Berechnungen für den Bau einer neuen Waffe durchzuführen – der Wasserstoffpatrone, deren explosive Wirkung tausendmal stärker ist als die von Atombomben .