Es gibt drei Arten von GPUs: diskrete GPUs, integrierte GPUs und virtuelle GPUs:

Diskret: Diskrete GPUs oder dGPUs sind Grafikprozessoren, die von der CPU eines Geräts getrennt sind. Dort werden die Informationen aufgenommen und verarbeitet, so dass ein Computer funktionieren kann. Diskrete GPUs werden in der Regel in fortschrittlichen Anwendungen mit besonderen Anforderungen wie Videobearbeitung, Inhaltserstellung oder High-End-Gaming eingesetzt. Dabei handelt es sich um separate Chips mit Anschlüssen zu separaten Leiterplatten, die normalerweise über einen Express-Steckplatz mit der CPU verbunden sind. Eine der am weitesten verbreiteten diskreten GPUs ist die Marke Intel Arc, die für die PC-Gaming-Branche entwickelt wurde.

Integriert: Eine integrierte GPU oder iGPU ist in die Infrastruktur eines Computers oder Geräts integriert und wird in der Regel neben der CPU eingesetzt. Integrierte GPUs wurden in den 2010er Jahren von Intel entwickelt und erfreuten sich zunehmender Beliebtheit, da Hersteller wie MSI, ASUS und Nvidia erkannten, wie leistungsfähig die Kombination von GPUs mit CPUs ist, anstatt dass Benutzer selbst GPUs über einen PCI-Express-Steckplatz hinzufügen müssen. Auch heute noch sind sie eine beliebte Wahl für Laptop-Benutzer, Gamer und andere, die rechenintensive Programme auf ihren PCs ausführen.

Virtuell: Virtuelle GPUs haben dieselben Funktionen wie separate oder integrierte GPUs, aber ohne die Hardware. Sie sind einfach eine softwarebasierte Version einer GPU, die für eine Cloud-Instanz entwickelt wurde und zur Ausführung derselben Workloads verwendet werden kann. Da sie keine Hardware haben, sind sie außerdem einfacher und billiger zu warten als ihre physischen Gegenstücke.