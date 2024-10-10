NPU vs. GPU: Was ist der Unterschied?

Grafikprozessoren enthalten Tausende von Kernen, um die schnellen, präzisen Rechenaufgaben zu bewältigen, die für die Grafikwiedergabe und Spiele erforderlich sind. NPU priorisieren Datenfluss und Speicherhierarchie, um KI-Workloads besser in Echtzeit verarbeiten zu können.

Beide Arten von Mikroprozessoren eignen sich hervorragend für die in der KI verwendeten parallelen Verarbeitungsprozesse, aber NPU sind speziell für maschinelles Lernen (ML) und Aufgaben der künstlichen Intelligenz konzipiert.

Neuronale Prozessoreinheiten (NPUs) erleben gerade einen Boom, aber warum stiehlt diese fast ein Jahrzehnt alte Technologie plötzlich die Show? Die Antwort hat mit den jüngsten Fortschritten im Bereich der generativen KI (künstliche Intelligenz) zu tun, die das öffentliche Interesse an KI-Anwendungen und damit auch an KI-Beschleuniger-Chips wie NPU und GPU wiederbelebt.