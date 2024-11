Was ist Edge KI?

Derzeit werden Cloud Computing und APIs verwendet, um Modelle für maschinelles Lernen zu trainieren und bereitzustellen. Anschließend führt Edge AI maschinelle Lernaufgaben wie vorausschauende Analyse, Spracherkennung und Anomalieerkennung in unmittelbarer Nähe zum Benutzer aus und unterscheidet sich dadurch in vielerlei Hinsicht von herkömmlichen Cloud-Services. Anstatt Anwendungen vollständig in der Cloud zu entwickeln und auszuführen, verarbeiten und analysieren Edge-KI-Systeme Daten näher an dem Punkt, an dem sie erstellt wurden. Algorithmen für maschinelles Lernen können dezentral ausgeführt werden und Informationen können direkt auf IoT-Geräten verarbeitet werden, anstatt in einem privaten Rechenzentrum oder in einer Cloud-Computing-Einrichtung.

Edge KI bietet sich immer dann als bessere Option an, wenn Echtzeitvorhersagen und Datenverarbeitung erforderlich sind. Denken Sie nur an die jüngsten Fortschritte in der Technologie selbstfahrender Fahrzeuge. Um die sichere Navigation dieser Fahrzeuge zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden, müssen sie eine Reihe von Faktoren wie Ampeln, unberechenbare Fahrer, Spurwechsel, Fußgänger, Bordsteine und zahlreiche andere Variablen schnell erkennen und darauf reagieren. Die Fähigkeit von Edge KI, diese Informationen direkt im Fahrzeug zu verarbeiten, mindert das potenzielle Risiko von Verbindungsproblemen, die durch das Senden von Daten an einen Remote-Server über cloudbasierte KI entstehen könnten. In solchen Szenarien, in denen schnelle Datenantworten über Leben und Tod entscheiden können, ist die Fähigkeit des Fahrzeugs, schnell zu reagieren, absolut entscheidend.

Umgekehrt bezieht sich Cloud-KI auf die Bereitstellung von KI-Algorithmen und -Modellen auf Cloud-Servern. Diese Methode bietet eine höhere Kapazität für Datenspeicher und Rechenleistung und erleichtert so die Schulung und Bereitstellung fortschrittlicherer KI-Modelle.