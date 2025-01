Was versteht man unter einem Rechenzentrum?

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb ist ein entscheidender Bestandteil der Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG). Gartner berichtet, dass 87 % der Führungskräfte planen, in den kommenden Jahren mehr Nachhaltigkeit zu investieren. 5 Daher steht die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Rechenzentren im Einklang mit den umfassenderen Geschäftszielen im Rahmen der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels.

Die heutige Verbreitung von KI-gesteuerten Workloads treibt das Wachstum von Rechenzentren voran. Goldman Sachs Research schätzt, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um 160 % steigen wird.5

Die Notwendigkeit, den Stromverbrauch zu senken, veranlasst Unternehmen dazu, auf Lösungen für erneuerbare Energien zu setzen, um ihre Hyperscale-Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Diese Entwicklung hat zum Wachstum von grünen Rechenzentren oder nachhaltigen Rechenzentren geführt. Hier handelt es sich um Einrichtungen, die IT-Infrastruktur beherbergen und energieeffiziente Technologien einsetzen, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Umweltbelastung zu minimieren.

Durch den Einsatz von Technologien wie Virtualisierung, energieeffizienter Hardware und erneuerbaren Energiequellen in Rechenzentren können Unternehmen ihren Energieverbrauch optimieren, Abfall reduzieren und Geld sparen. Zertifizierungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Anerkennung und Förderung nachhaltiger Praktiken in Rechenzentren. Zu den nennenswerten Zertifizierungen und Vereinigungen gehören Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Energy Star und Green Grid.