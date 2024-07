Was ist ein softwaredefiniertes Rechenzentrum?

Bevor Sie ein SDDC implementieren, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Herausforderungen verstehen, die Ihre Kapitalrendite gefährden könnten.

Die primäre Hürde besteht darin, eine funktionsübergreifende Einigung zu erzielen. Teamübergreifende Standardisierung ist entscheidend für die Einführung von SDDC, aber viele traditionelle IT-Organisationen sind an isolierte Prozesse und Richtlinien gebunden, die eine Standardisierung erschweren. Es kann einige Zeit dauern, Beschaffungsteams, Entwicklungsteams, IT-Analysten, Systemadministratoren und andere auf neue Tools und Prozesse abzustimmen. Nichtsdestotrotz können sich die Vorteile in Bezug auf Effizienz, Innovation und Gesamtbetriebskosten immens auszahlen, wenn SDDC vollständig übernommen wird.

Sobald die Standardisierung in Ihrem Unternehmen akzeptiert wurde, gibt es auch technische Herausforderungen. Beispielsweise könnte das Umschalten auf die neue Umgebung zu einigen Ausfallzeiten der Anwendung führen. Indem die Implementierung der SDDC-Komponenten in Phasen geplant wird, kann das Risiko von Ausfallzeiten minimiert werden. Mit einem Cloud-basierten SDDC können Sie auch kostengünstig neue Virtualisierungsschichten testen, bevor Sie die gesamte Umgebung in Betrieb nehmen.

In Zukunft wird die Virtualisierung neuer Ebenen Ihrer Infrastruktur, wie z. B. Speicher und Netzwerk, wahrscheinlich erfordern, dass Ihr Betriebsteam seine bestehenden Prozesse und Arbeitsabläufe ändert. Ihre Administratoren stehen möglicherweise vor einer Lernkurve, während sie sich darauf vorbereiten, die neue Umgebung zu verwalten und neue Tools zu verwenden. Die Einführung eines Cloud-basierten SDDC, das vertraute Tools verwendet, kann dazu beitragen, die Lernkurve erheblich zu verkürzen.