Was ist ein Hyperscale-Rechenzentrum?

Rechenzentren werden schon seit den 40er Jahren genutzt, als ein einziger riesiger Computer noch ganze Abteilungsräume ausfüllte. Da Computer im Laufe der Jahre immer platzsparender wurden, entwickelte sich auch der ihnen vor Ort zugewiesene physische Platz weiter. In den 1990er Jahren kam es dann zum ersten Mal zu Mikrocomputern, die den für den IT-Betrieb erforderlichen Platzbedarf radikal reduzierten. Es dauerte nicht lange, bis „Serverräume“ stattdessen als „Rechenzentren“ bezeichnet wurden.

Als einer der wichtigsten Fortschritte gilt die Eröffnung des ersten Hyperscale-Rechenzentrums durch Google im Jahr 2006 in The Dalles, Oregon (in der Nähe von Portland). Diese Hyperscale-Einrichtung nimmt derzeit eine Fläche von über 120.000 Quadratmetern ein und beschäftigt rund 200 Rechenzentrumsbetreiber. Der Begriff „derzeit“ wird verwendet, weil Google aktuell Pläne verfolgt, diesen „Energiecampus“ im Rahmen eines 600 Millionen Dollar schweren Projekts zu erweitern und ein fünftes Gebäude mit einer Fläche von 27.000 Quadratmetern zu errichten. Als Zeichen seines weiteren Engagements für diese Technologie betreibt Google nun 14 Rechenzentren in den USA – sowie 6 in Europa, 3 in Asien und 1 in Chile.

Derzeit gibt es die weltweit größten Hyperscale-Einrichtungen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in der chinesischen Region Innere Mongolei. Dort betreibt China Telecom ein Hyperscale-Rechenzentrum mit einer Fläche von knapp einer Million Quadratmetern. Anders ausgedrückt: Das größte Rechenzentrum ist so groß wie 165 reguläre US-Fußballfelder – und das alles auf einer Fläche von 11 Fußballfeldern Breite und 15 Fußballfeldern Länge. Es überrascht nicht, dass dieses riesige Hyperscale-Rechenzentrum (dessen Bau 3 Milliarden US-Dollar gekostet hat) mit allem ausgestattet ist, was es funktionell benötigt. Es verfügt sogar über Wohneinrichtungen für die dort tätigen Betreiber des Hyperscale-Rechenzentrums.