Was ist Datenspeicher?

Hybrid Cloud-Speicher kombiniert Private Cloud- und Public Cloud-Elemente. Mit Hybrid Cloud können Unternehmen wählen, in welcher Cloud sie Daten speichern möchten. So eignen sich beispielsweise stark regulierte Daten, die strengen Archivierungs- und Replikationsanforderungen unterliegen, eher für eine Private Cloud -Umgebung, während weniger sensible Daten in der Public Cloud gespeichert werden können. Einige Unternehmen nutzen Hybrid Cloud, um ihre internen Speichernetzwerke durch Public Cloud-Speicher zu ergänzen.