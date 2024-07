Was ist unveränderlicher Speicher?

Unveränderliche Datenspeicherung nach dem „Write-once, read-many“-Prinzip gibt es in vielen Formen und kann sowohl durch Dateisoftware als auch Hardwarelösungen erreicht werden. In beiden Fällen können sich Unternehmen dafür entscheiden, ihre unveränderlichen Daten in Hardware vor Ort zu speichern. Obwohl unveränderliche Speicher vor Ort anfällig für lokale physische Schäden sind, können unveränderliche Backups vor Ort von den allgemeinen Schwachstellen betrieblicher Ablagesysteme isoliert werden und bieten dennoch die vielen Vorteile, die mit unveränderlichem Speicher verbunden sind.