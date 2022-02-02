Solid-State Drives nutzen elektronische Schaltkreise zum Speichern und Abrufen von Daten. Daten werden in „Blöcken“ gespeichert, und diese Blöcke können nur einmal vollständig geschrieben werden. Um sequenzielle Daten zusammenzuhalten und die Antwortzeiten kurz zu halten, muss der Block vollständig gelöscht und in einem anderen Block neu geschrieben werden. Leider sind die Blöcke nicht dauerhaft und werden beim Löschen beschädigt. Das Schreiben/Löschen ist die Ursache für den Verschleiß einer SSD. Aus diesem Grund verfügen die meisten SSDs über eine integrierte „Wear-Leveling“-Technologie, die den Verschleiß gleichmäßig verteilt und die Lebensdauer des Geräts verlängert.

Einige der elektronischen Schaltkreise in einer SSD sind NAND-Flash-Speicher („Not AND“-Logikgatter), die aus nichtflüchtigen NAND-Transistoren bestehen. Nichtflüchtige NAND-Transistoren speichern Daten als Ladung in Halbleitern auf Silizium-Speicherchips, die auf Leiterplatten angeordnet und manchmal gestapelt sind. Die Stacks werden als 3D-NAND bezeichnet und verfügen über weitaus größere Speicherkapazitäten, da die Speicherzellen in Stacks übereinander gestapelt sind. Single-Level-Cells (SLC) sind die teuerste, aber auch langlebigste Variante der SSD-Technologie. Dementsprechend senkt das Hinzufügen eines zusätzlichen Bits Speicherplatz pro Zelle die Kosten, und jedes zusätzlich gespeicherte Bit wird unterschiedlich gekennzeichnet. Schließlich beginnen wir mit Multi-Level-Zellen (MLC), Triple-Level-Zellen (TLC) und Quad-Level-Zellen (QLC).

Controller verwalten alle Flash-Speicherzellen, indem sie ihnen mitteilen, auf welchen Speicher sie zugreifen oder welchen sie bearbeiten sollen. Außerdem sind sie für die gleichmäßige Datenverteilung und die Garbage Collection verantwortlich.

Eine gängige, vom Formfaktor abhängige Vorgehensweise bei SSDs besteht darin, angeforderte Daten mit schnelleren Reaktionszeiten zwischenzuspeichern, ähnlich wie bei RAM-Modulen. Die schnellere Reaktionszeit ist im Vergleich zum Zwischenspeichern häufig angeforderter Daten von Festplatten, die ansonsten langsame Reaktionszeiten hätten, vorteilhafter.