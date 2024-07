Nachdem das neue IBM-Speichersystem in Betrieb genommen wurde, konzentriert sich das DMI nun verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit. „Im Jahr 2023 wollen wir unbedingt eine stärkere Stimme bei der grünen Transformation in Dänemark haben“, sagt Thyrring. „Angesichts der Auswirkungen der aktuellen Weltereignisse auf die Energiemärkte ist der grüne Wandel in Europa in aller Munde. Die Nutzung von Klimadaten zur Regulierung und Vorhersage des Energieverbrauchs und zur Steigerung seiner Effizienz ist daher von entscheidender Bedeutung.“

„Deshalb besteht der nächste Schritt für uns darin, unsere Daten und das Wissen unserer Wissenschaftler in den Bereichen Klima und gefährliche Wettersituationen noch stärker zu nutzen. Natürlich können wir all die Daten, all unsere Vorhersagen und all die technischen Aspekte nicht ohne eine robuste technische Ausstattung bewältigen.“

Das DMI arbeitet mit IBM zusammen, um auf dieser Technologie aufzubauen, insbesondere bei der Erweiterung der Cloud-Funktionen seiner Speicherlösung und der Erforschung von KI. „Wir beginnen, stark in maschinelles Lernen zu investieren“, sagt Mottram. „Unsere Daten werden also sehr wertvoll sein, denn wir können sie nutzen, um in Zukunft maschinelle Lernmodelle zu trainieren. Es gibt viele Dinge, die wir zu dem Zeitpunkt, an dem wir Daten produzieren, noch nicht wissen. Aber in fünf oder zehn Jahren werden wir zurückgehen können und wahrscheinlich froh sein, diese Daten zu haben.“

Ein einheitliches Speichersystem ist auch für das DMI von Vorteil. „Das Wichtigste für uns ist, dass wir ein Speichersystem haben, das die Kontrolle über die zugrunde liegende Struktur in Bezug auf den Speicherort der Daten behält“, sagt Mottram. „Die Kosten pro Petabyte an Daten, die im neuen System auf Band gespeichert sind, sind im Vergleich zum alten System gesunken. In der Zukunft ist es natürlich wichtig, dass wir den Endbenutzern weiterhin eine gute und vertrauenswürdige Erfahrung bieten.“

Vertrauen ist auch der Schlüssel für die erfolgreiche Beziehung zwischen dem DMI und IBM. „Die Zusammenarbeit mit IBM bei der Entwicklung dieser Lösung war für uns eine lehrreiche Erfahrung“, sagt Thyrring. „Die Art und Weise, wie IBM mit uns zusammengearbeitet hat, war wirklich positiv. IBM hat viel Erfahrung mit neuen Wegen zur Speicherung riesiger Datenmengen und hat die für uns notwendige Offenheit an den Tag gelegt, damit wir darauf vertrauen können, dass zuhörende Anbieter etwas Gutes bewirken werden.“

„Wir haben es mit so komplexen Angelegenheiten zu tun, dass wir nur mit vereinten Kräften gute Lösungen finden können“, sagt sie abschließend. „Nach dem Erwerb dieses Speichersystems ist es für uns wirklich wichtig zu wissen, dass wir in den kommenden Jahren zusammenarbeiten werden.“