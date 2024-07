Die Universität von Birmingham hat sich für IBM Spectrum Scale als Hauptbestandteil ihrer neuen softwaredefinierten Speicherumgebung entschieden und mit dem IBM Gold Business Partner OCF zusammengearbeitet, um die Technologie auszuwählen, zu beschaffen und deren Einsatz zu unterstützen. Mit IBM Spectrum Scale bietet das relativ schlanke Research Computing-Team der Universität schnellen Zugriff auf Live-Daten und langfristige Archivierungsfunktionen in einer vielfältigen Speicherumgebung.

„Wir verlassen uns seit vielen Jahren auf IBM Lösungen, um unsere Computing-Cluster zu unterstützen, daher war die Wahl von Spectrum Scale für softwaredefinierten Speicher eine natürliche Wahl“, sagt Thompson. „So wird uns eine einzige Datenmanagementebene für unsere vielen verschiedenen Speichersysteme geboten, die es uns ermöglicht, Preis-Leistungs-Entscheidungen zu treffen, wenn wir Workloads mit Plattformen abgleichen, ohne dass die Komplexität außer Kontrolle gerät. Unser Rahmenvertrag mit OCF hilft uns, die beste Technologie zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erhalten, und wir vertrauen den Empfehlungen des Unternehmens.“

Mit der aktiven Dateiverwaltungsfunktion (AFM) von IBM Spectrum Scale kann die Universität Birmingham ihre heterogene Rechenumgebung mit einer homogenen, skalierbaren, standort- und protokollübergreifenden Speicherplattform bedienen. Heute sind die Daten automatisch in allen Clustern verfügbar, so dass die Forscher ihre Anwendungen dort einsetzen können, wo es sinnvoll ist, und ihnen die Daten sofort zur Verfügung stehen. Mit AFM ist eine Datenversion auf mehreren Speichersystemen einheitlich und bietet so die Einheitlichkeit, die für erfolgreiche wissenschaftliche Studien so wichtig ist.

Als die University of Birmingham ein drittes Rechenzentrum vor Ort zur Infrastruktur hinzufügte, spielte IBM Spectrum Scale eine wichtige Rolle bei der reibungslosen Umstellung auf die neue Umgebung. Thompson erklärt: „Mit den HA- und DR-Funktionen von Spectrum Scale konnten wir unsere Nutzer von der Datenlast befreien und gleichzeitig ein drittes Rechenzentrum in Betrieb nehmen – und das bemerkten sie nicht einmal.“

Vor Kurzem hat sich die Universität Birmingham erneut mit OCF zusammengetan, um auf die IBM Spectrum Scale Data Management Edition umzusteigen. Die Änderung bedeutet, dass die Abteilung Research Computing von neuen Funktionen und einem anderen Lizenzmodell profitiert. Thompson sagt: „Mit der Data Management Edition können wir Daten im Ruhezustand verschlüsseln, was uns hilft, neue Anforderungen an den Schutz vertraulicher Daten aus kommerziellen oder anderen Gründen zu erfüllen. Wir haben auf kapazitätsbasierte Lizenzierung umgestellt, was sich als viel einfacher zu verwalten erweist und den Weg zu Cloud- und virtuellen Bereitstellungen ebnet.“

Für die Datensicherung setzt die University of Birmingham auf IBM Spectrum Protect. Das Research Computing-Team plant, die TCT-Funktion (Transparent Cloud Tiering) zu verwenden, die in der IBM Spectrum Scale Data Management Edition enthalten ist, um eine kostengünstige Langzeitspeicherung für „kühlere“ Daten zu ermöglichen. Thompson fügt hinzu: „Mit TCT können wir Cloud-Objektspeicher als transparente Speicherebene nutzen, die nativ in Spectrum Scale integriert ist und uns einen risikoarmen und einfachen Weg in die Cloud bietet.“