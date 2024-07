Mit ihrem Action Plan for Business Growth and Transformation (PACTE) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) fordert die französische Regierung Unternehmen auf, ihre Rolle in der Gesellschaft zu überdenken. Als Reaktion darauf hat der Telekommunikationskonzern Orange S.A. sein Ziel bekanntgegeben: Er will „ein vertrauenswürdiger Partner sein, der die Schlüssel zu einer verantwortungsvollen digitalen Welt liefert“. Nun liegt es an den Unternehmen des Konzerns – darunter auch Orange Caraïbe – diese Philosophie in die Tat umzusetzen.

Orange Caraïbe, das von der Inselgruppe Guadeloupe in der Karibik aus tätig ist, muss für die Energieversorgung seines Rechenzentrums wesentlich höhere Kosten aufbringen als Unternehmen auf dem französischen Festland. Da das Unternehmen sein Serviceportfolio diversifizieren möchte, erhöhte sich die Nachfrage nach seiner IT-Infrastruktur.

Xavier Pioche, IT Infrastructure Department Manager bei Orange Caraïbe, erklärt: „Wir erweitern unseren Tätigkeitsbereich über die Telekommunikation hinaus und bieten ein breiteres Spektrum an digitalen Services an. Um unser neues Geschäftsmodell zu unterstützen, unsere Umweltziele zu erreichen und unsere Kosten zu senken, wollten wir unser veraltetes Speichersystem ersetzen.“

Da sich die bestehende Speicherplattform langsam dem Ende ihrer Nutzungsdauer näherte, mussten sich die IT-Mitarbeiter von Orange Caraïbe zunehmend um Probleme wie den Ausfall von mechanischen Festplatten kümmern. Um zu verhindern, dass Probleme hinter den Kulissen die Reaktionen des Unternehmens auf die Kunden verlangsamen, beschloss Orange Caraïbe, umgehend zu handeln.